문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertInitIndicators 

InitIndicators

필요한 지표 및 시계열을 초기화합니다.

virtual bool  InitIndicators(
   CIndicators*  indicators=NULL    // 포인터
   )

Parameters

indicators

[in]  지표 및 시계열 모음에 대한 포인터.

반환 값

성공적으로 완료되면 true, 그렇지 않으면 false.

참고

객체가 초기화에 정의된 것 외의 심볼 또는 타임프레임을 사용하는 경우 시계열은 초기화됩니다.

모든 보조 EA 객체의 지표와 시계열이 초기화됩니다.