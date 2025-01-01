문서화섹션
DeleteOrderLong

리밋/스탑 매수 주문을 삭제합니다.

virtual bool  DeleteOrderLong()

반환 값

거래 작업이 수행되었으면 true, 그게 아니면 false.

참고

리밋/스탑 매수 주문(CTrade 클래스 오브젝트의 OrderDelete(...) 메서드)를 삭제합니다.

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| 리밋/스탑 롱 주문을 삭제합니다                                     |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: 거래 작업이 성공적이면 true, 그렇지 않으면 false.     |
//| 비고: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::DeleteOrderLong()
  {
   return(m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()));
  }