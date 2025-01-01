- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
CExpertBase
CExpertBase는 CExpert 클래스 및 모든 보조 거래 전략 클래스의 기본 클래스입니다.
Description
CExpertBase는 Expert Advisor의 모든 개체에 공통적인 데이터와 메소드를 제공합니다.
Declaration
|
class CExpertBase : public CObject
Title
|
#include <Expert\ExpertBase.mqh>
|
상속 계층
CExpertBase
직계 하위
그룹별 클래스 메서드
Public Methods:
|
Initialization
|
|
virtual Init
|
객체 초기화
|
virtual ValidationSettings
|
설정 확인
|
Parameters
|
|
심볼 설정
|
타임프레임 설정
|
Expert Advisor ID 설정
|
지표 및 시계열
|
|
virtual SetPriceSeries
|
외부 시계열에 대한 포인터 설정(가격 시리즈)
|
virtual SetOtherSeries
|
외부 시계열에 대한 포인터 설정(가격아닌 시리즈)
|
virtual InitIndicators
|
지표 및 시계열을 초기화합니다.
|
보호 데이터로 액세스
|
|
현재 개체 초기화 단계를 가져옵니다
|
추세 유형 설정
|
사용된 시계열의 비트마스크를 가져옵니다
|
"모든 틱" 플래그를 설정합니다
|
시계열에 액세스
|
|
인덱스별로 시가 시계열 요소를 가져옵니다
|
인덱스별로 고가 시계열 요소를 가져옵니다
|
인덱스별로 저가 시계열 요소를 가져옵니다
|
인덱스별로 종가 시계열 요소를 가져옵니다
|
인덱스별로 스프레드 시계열 요소를 가져옵니다
|
인덱스별로 시간 시계열 요소를 가져옵니다
|
인덱스별로 TickVolume 시계열 요소를 가져옵니다
|
인덱스별로 RealVolume 시계열 요소를 가져옵니다
Protected Methods:
|
시계열 초기화
|
|
시가 시계열 초기화 메서드
|
고가 시계열 초기화 메서드
|
저가 시계열 초기화 메서드
|
종가 시계열 초기화 메서드
|
스프레드 시계열 초기화 메서드
|
시간 시계열 초기화 메서드
|
TickVolume 시계열 초기화 메서드
|
RealVolume 시계열 초기화 메서드
|
서비스 메서드
|
|
virtual PriceLevelUnit
|
가격 수준 단위를 가져옵니다
|
virtual StartIndex
|
분석할 시작 막대 인덱스를 가져옵니다
|
virtual CompareMagic
|
Expert Advisor ID와 지정된 값을 비교합니다