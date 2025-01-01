CExpertBase

CExpertBase는 CExpert 클래스 및 모든 보조 거래 전략 클래스의 기본 클래스입니다.

Description

CExpertBase는 Expert Advisor의 모든 개체에 공통적인 데이터와 메소드를 제공합니다.

Declaration

class CExpertBase : public CObject

Title

#include <Expert\ExpertBase.mqh>

상속 계층 CObject CExpertBase 직계 하위 CExpert, CExpertMoney, CExpertSignal, CExpertTrailing

그룹별 클래스 메서드

Public Methods:

Initialization virtual Init 객체 초기화 virtual ValidationSettings 설정 확인 Parameters Symbol 심볼 설정 Period 타임프레임 설정 Magic Expert Advisor ID 설정 지표 및 시계열 virtual SetPriceSeries 외부 시계열에 대한 포인터 설정(가격 시리즈) virtual SetOtherSeries 외부 시계열에 대한 포인터 설정(가격아닌 시리즈) virtual InitIndicators 지표 및 시계열을 초기화합니다. 보호 데이터로 액세스 InitPhase 현재 개체 초기화 단계를 가져옵니다 TrendType 추세 유형 설정 UsedSeries 사용된 시계열의 비트마스크를 가져옵니다 EveryTick "모든 틱" 플래그를 설정합니다 시계열에 액세스 Open 인덱스별로 시가 시계열 요소를 가져옵니다 High 인덱스별로 고가 시계열 요소를 가져옵니다 Low 인덱스별로 저가 시계열 요소를 가져옵니다 Close 인덱스별로 종가 시계열 요소를 가져옵니다 Spread 인덱스별로 스프레드 시계열 요소를 가져옵니다 Time 인덱스별로 시간 시계열 요소를 가져옵니다 TickVolume 인덱스별로 TickVolume 시계열 요소를 가져옵니다 RealVolume 인덱스별로 RealVolume 시계열 요소를 가져옵니다

Protected Methods:

시계열 초기화 InitOpen 시가 시계열 초기화 메서드 InitHigh 고가 시계열 초기화 메서드 InitLow 저가 시계열 초기화 메서드 InitClose 종가 시계열 초기화 메서드 InitSpread 스프레드 시계열 초기화 메서드 InitTime 시간 시계열 초기화 메서드 InitTickVolume TickVolume 시계열 초기화 메서드 InitRealVolume RealVolume 시계열 초기화 메서드 서비스 메서드 virtual PriceLevelUnit 가격 수준 단위를 가져옵니다 virtual StartIndex 분석할 시작 막대 인덱스를 가져옵니다 virtual CompareMagic Expert Advisor ID와 지정된 값을 비교합니다