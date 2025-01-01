문서화섹션
CExpertBase

CExpertBase는 CExpert 클래스 및 모든 보조 거래 전략 클래스의 기본 클래스입니다.

Description

CExpertBase는 Expert Advisor의 모든 개체에 공통적인 데이터와 메소드를 제공합니다.

Declaration

   class CExpertBase : public CObject

Title

   #include <Expert\ExpertBase.mqh>

상속 계층

  CObject

      CExpertBase

직계 하위

CExpert, CExpertMoney, CExpertSignal, CExpertTrailing

그룹별 클래스 메서드

Public Methods:

Initialization

 

virtual Init

객체 초기화

virtual ValidationSettings

설정 확인

Parameters

 

Symbol

심볼 설정

Period

타임프레임 설정

Magic

Expert Advisor ID 설정

지표 및 시계열

 

virtual SetPriceSeries

외부 시계열에 대한 포인터 설정(가격 시리즈)

virtual SetOtherSeries

외부 시계열에 대한 포인터 설정(가격아닌 시리즈)

virtual InitIndicators

지표 및 시계열을 초기화합니다.

보호 데이터로 액세스

 

InitPhase

현재 개체 초기화 단계를 가져옵니다

TrendType

추세 유형 설정

UsedSeries

사용된 시계열의 비트마스크를 가져옵니다

EveryTick

"모든 틱" 플래그를 설정합니다

시계열에 액세스

 

Open

인덱스별로 시가 시계열 요소를 가져옵니다

High

인덱스별로 고가 시계열 요소를 가져옵니다

Low

인덱스별로 저가 시계열 요소를 가져옵니다

Close

인덱스별로 종가 시계열 요소를 가져옵니다

Spread

인덱스별로 스프레드 시계열 요소를 가져옵니다

Time

인덱스별로 시간 시계열 요소를 가져옵니다

TickVolume

인덱스별로 TickVolume 시계열 요소를 가져옵니다

RealVolume

인덱스별로 RealVolume 시계열 요소를 가져옵니다

Protected Methods:

시계열 초기화

 

InitOpen

시가 시계열 초기화 메서드

InitHigh

고가 시계열 초기화 메서드

InitLow

저가 시계열 초기화 메서드

InitClose

종가 시계열 초기화 메서드

InitSpread

스프레드 시계열 초기화 메서드

InitTime

시간 시계열 초기화 메서드

InitTickVolume

TickVolume 시계열 초기화 메서드

InitRealVolume

RealVolume 시계열 초기화 메서드

서비스 메서드

 

virtual PriceLevelUnit

가격 수준 단위를 가져옵니다

virtual StartIndex

분석할 시작 막대 인덱스를 가져옵니다

virtual CompareMagic

Expert Advisor ID와 지정된 값을 비교합니다

클래스 CObject 에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare