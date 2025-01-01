문서화섹션
SetOtherSeries

외부 비가격 시리즈에 대한 포인터를 설정합니다.

virtual bool  SetOtherSeries(
   CiSpread*       spread,        // 포인터
   CiTime*         time,          // 포인터
   CiTickVolume*   tick_volume,   // 포인터
   CiRealVolume*   real_volume    // 포인터
   )

Parameters

spread

[in]  스프레드 시계열 포인터.

time

[in]  시간 시계열 포인터.

tick_volume

[in]  TickVolume 시계열에 대한 포인터.

real_volume

[in]  RealVolume 시계열에 대한 포인터.

반환 값

성공이면 true, 그렇지 않으면 false.

참고

객체가 추가 작업에 필요한 심볼과 시간(첫 번째 초기화 중 설정) 및 가격 시간대를 사용하는 경우 외부 시계열(가격 시리즈)에 대한 포인터 설정이 필요합니다.