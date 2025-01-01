- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
SetOtherSeries
외부 비가격 시리즈에 대한 포인터를 설정합니다.
|
virtual bool SetOtherSeries(
Parameters
spread
[in] 스프레드 시계열 포인터.
time
[in] 시간 시계열 포인터.
tick_volume
[in] TickVolume 시계열에 대한 포인터.
real_volume
[in] RealVolume 시계열에 대한 포인터.
반환 값
성공이면 true, 그렇지 않으면 false.
참고
객체가 추가 작업에 필요한 심볼과 시간(첫 번째 초기화 중 설정) 및 가격 시간대를 사용하는 경우 외부 시계열(가격 시리즈)에 대한 포인터 설정이 필요합니다.