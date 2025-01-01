문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ基本クラスCObject 

기본 클래스 CObject

클래스 CObject는 MQL5 표준 라이브러리를 구성하기 위한 기본 클래스입니다.

설명

클래스 CObject를 사용하면 모든 하위 항목이 링크된 목록의 일부가 될 수 있습니다. 또한 하위 클래스에서 추가 구현하기 위한 여러 가상 메서드가 식별됩니다.

선언

   class CObject

제목

   #include <Object.mqh>

상속 계층

  CObject

직계 후손

CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule

그룹별 클래스 메서드

특성

 

Prev

이전 항목의 값 가져오기

Prev

이전 항목의 값 설정하기

Next

후속 요소의 값을 가져오기

Next

다음 요소를 설정하기

메서드 배교하기

 

virtual Compare

다른 개체와의 비교 결과를 반환하기

입력/출력

 

virtual Save

파일에 개체 쓰기

virtual Load

파일에서 개체 읽기

virtual Type

개체 유형 반환하기

 