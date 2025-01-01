기본 클래스 CObject

클래스 CObject는 MQL5 표준 라이브러리를 구성하기 위한 기본 클래스입니다.

설명

클래스 CObject를 사용하면 모든 하위 항목이 링크된 목록의 일부가 될 수 있습니다. 또한 하위 클래스에서 추가 구현하기 위한 여러 가상 메서드가 식별됩니다.

선언

class CObject

제목

#include <Object.mqh>

상속 계층 CObject 직계 후손 CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule

그룹별 클래스 메서드