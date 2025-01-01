문서화섹션
InitPhase

객체 초기화의 현재 단계를 가져옵니다.

ENUM_INIT_PHASE  InitPhase()

반환 값

객체 초기화의 현재 단계.

참고

개체 초기화는 여러 단계로 구성됩니다:

1. 초기화 시작.

  - 시작              - 구성자 종료 후
  - 종료             - Init(...) 메서드의 성공적 완료 후.
  - 허용          - Init(...) 메서드 호출
  - 허용되지 않음    - ValidationSettings() 메서드 및 기차 초기화 메서드 호출

2. 파라미터 설정 단계. 이 단계에서는 지표를 만드는 데 사용되는 모든 개체 매개 변수를 설정해야 합니다.

  - 시작             - Init(...) 메서드의 성공적 완료 후
  - 종료            - ValidationSettings() 메서드의 성공적 완료 후
  - 허용         - Symbol(...)Period(...) 메서드 호출
  - 허용되지 않음   - Init(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...)InitIndicators(...) 메서드 호출

3. 파라미터 검사.

  - 시작             - ValidationSettings() 메서드의 성공적 완료 후
  - 종료            - InitIndicators(...) 메서드의 성공적 완료 후
  - 허용         - Symbol(...), Period(...)InitIndicators(...) 메서드의 호출
  - 허용되지 않음   - 다른 초기화 메서드 호출

4. 초기화 완료.

  - 시작             - InitIndicators(...) 메서드의 성공적 완료 후
  - 허용되지 않음    - 초기화 메서드 호출