InitPhase

객체 초기화의 현재 단계를 가져옵니다.

ENUM_INIT_PHASE InitPhase()

반환 값

객체 초기화의 현재 단계.

참고

개체 초기화는 여러 단계로 구성됩니다:

1. 초기화 시작.

- 시작 - 구성자 종료 후

- 종료 - Init(...) 메서드의 성공적 완료 후.

- 허용 - Init(...) 메서드 호출

- 허용되지 않음 - ValidationSettings() 메서드 및 기차 초기화 메서드 호출

2. 파라미터 설정 단계. 이 단계에서는 지표를 만드는 데 사용되는 모든 개체 매개 변수를 설정해야 합니다.

- 시작 - Init(...) 메서드의 성공적 완료 후

- 종료 - ValidationSettings() 메서드의 성공적 완료 후

- 허용 - Symbol(...) 및 Period(...) 메서드 호출

- 허용되지 않음 - Init(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...) 및 InitIndicators(...) 메서드 호출

3. 파라미터 검사.

- 시작 - ValidationSettings() 메서드의 성공적 완료 후

- 종료 - InitIndicators(...) 메서드의 성공적 완료 후

- 허용 - Symbol(...), Period(...) 및 InitIndicators(...) 메서드의 호출

- 허용되지 않음 - 다른 초기화 메서드 호출

4. 초기화 완료.

- 시작 - InitIndicators(...) 메서드의 성공적 완료 후

- 허용되지 않음 - 초기화 메서드 호출