- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
InitPhase
객체 초기화의 현재 단계를 가져옵니다.
ENUM_INIT_PHASE InitPhase()
반환 값
객체 초기화의 현재 단계.
참고
개체 초기화는 여러 단계로 구성됩니다:
1. 초기화 시작.
- 시작 - 구성자 종료 후
- 종료 - Init(...) 메서드의 성공적 완료 후.
- 허용 - Init(...) 메서드 호출
- 허용되지 않음 - ValidationSettings() 메서드 및 기차 초기화 메서드 호출
2. 파라미터 설정 단계. 이 단계에서는 지표를 만드는 데 사용되는 모든 개체 매개 변수를 설정해야 합니다.
- 시작 - Init(...) 메서드의 성공적 완료 후
- 종료 - ValidationSettings() 메서드의 성공적 완료 후
- 허용 - Symbol(...) 및 Period(...) 메서드 호출
- 허용되지 않음 - Init(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...) 및 InitIndicators(...) 메서드 호출
3. 파라미터 검사.
- 시작 - ValidationSettings() 메서드의 성공적 완료 후
- 종료 - InitIndicators(...) 메서드의 성공적 완료 후
- 허용 - Symbol(...), Period(...) 및 InitIndicators(...) 메서드의 호출
- 허용되지 않음 - 다른 초기화 메서드 호출
4. 초기화 완료.
- 시작 - InitIndicators(...) 메서드의 성공적 완료 후
- 허용되지 않음 - 초기화 메서드 호출