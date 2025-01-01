문서화섹션
사용된 시계열의 비트마스크를 가져옵니다.

int  UsedSeries()

반환 값

비트마스크로 사용된 시계열의 목록.

참고

비트가 설정된 경우 해당 시계열이 사용되고, 설정되지 않은 경우 시계열이 사용되지 않습니다.

해당 비트-시계열:

bit 0 - 시가 시계열,
bit 1 - 고가 시계열,
bit 2 - 저가 시계열,
bit 3 - 종가 시계열,
bit 4 - 스프레드 시계열,
bit 5 - 시간 시계열,
bit 6 - TickVolume 시계열,
bit 7 - RealVolume 시계열.