- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
UsedSeries
사용된 시계열의 비트마스크를 가져옵니다.
|
int UsedSeries()
반환 값
비트마스크로 사용된 시계열의 목록.
참고
비트가 설정된 경우 해당 시계열이 사용되고, 설정되지 않은 경우 시계열이 사용되지 않습니다.
해당 비트-시계열:
bit 0 - 시가 시계열,
bit 1 - 고가 시계열,
bit 2 - 저가 시계열,
bit 3 - 종가 시계열,
bit 4 - 스프레드 시계열,
bit 5 - 시간 시계열,
bit 6 - TickVolume 시계열,
bit 7 - RealVolume 시계열.