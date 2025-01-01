문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBaseCompareMagic 

CompareMagic

Expert Advisor ID(매직)를 지정된 값과 비교합니다.

virtual bool  CompareMagic(
   ulong  magic    // 식별자
   )

Parameters

magic

[in]  비교할 식별자 값.

반환 값

식별자가 특정 값과 일치시 true, 그렇지 않으면 false.