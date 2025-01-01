MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBaseCompareMagic InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic CompareMagic Expert Advisor ID(매직)를 지정된 값과 비교합니다. virtual bool CompareMagic( ulong magic // 식별자 ) Parameters magic [in] 비교할 식별자 값. 반환 값 식별자가 특정 값과 일치시 true, 그렇지 않으면 false. StartIndex CExpert