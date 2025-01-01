//--- 예상되는 이벤트의 플래그

enum ENUM_TRADE_EVENTS

{

TRADE_EVENT_NO_EVENT =0, // 예상되는 이벤트 없음

TRADE_EVENT_POSITION_OPEN =0x1, // "포지션 오픈"이 기대되는 플래그

TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_CHANGE=0x2, // "포지션 볼륨 수정" 이벤트가 기대되는 플래그

TRADE_EVENT_POSITION_MODIFY =0x4, // "포지션 스탑 주문 수정" 이벤트가 기대되는 플래그

TRADE_EVENT_POSITION_CLOSE =0x8, // "포지션 클로징" 이벤트가 기대되는 플래그

TRADE_EVENT_POSITION_STOP_TAKE =0x10, // "포지션 스탑 주문 촉발"이 기대되는 플래그

TRADE_EVENT_ORDER_PLACE =0x20, // "지정가 주문 실행" 이벤트가 기대되는 플래그

TRADE_EVENT_ORDER_MODIFY =0x40, // "지정가 주문 수정" 이벤트가 기대되는 플래그

TRADE_EVENT_ORDER_DELETE =0x80, // "지정가 주문 삭제" 이벤트가 기대되는 플래그

TRADE_EVENT_ORDER_TRIGGER =0x100 // "지정가 주문 촉발" 이벤트가 기대되는 플래그

};