문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBaseSetPriceSeries 

SetPriceSeries

외부 가격 시리즈에 대한 포인터를 설정합니다.

virtual bool  SetPriceSeries(
   CiOpen*    open,        // 포인터
   CiHigh*    high,        // 포인터
   CiLow*     low,         // 포인터
   CiClose*   close        // 포인터
   )

Parameters

open

[in]  시가 시계열에 대한 포인터.

high

[in]  고가 시계열에 대한 포인터.

low

[in]  저가 시계열에 대한 포인터.

close

[in]  종가 시계열에 대한 포인터.

반환 값

성공이면 true, 그렇지 않으면 false.

참고

객체가 추가 작업에 필요한 심볼과 시간(첫 번째 초기화 중 설정) 및 가격 시간대를 사용하는 경우 외부 시계열(가격 시리즈)에 대한 포인터 설정이 필요합니다.