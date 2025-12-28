カレンダーセクション

欧州連合消費者物価指数(CPI)前年比 (European Union Consumer Price Index (CPI) y/y)

国：
欧州連合
EUR, ユーロ
情報源：
ユーロスタット (Eurostat) (Eurostat)
セクター
価格
2.1% 2.2%
2.2%
最後の発表 重要性 実際 予測
2.1%
2.1%
次の発表 実際 予測
消費者物価指数（消費者物価指数、CPI)）前年比は、指定された年の前年同月と比較したユーロ圏での商品やサービスの価格の変化を反映します。CPIは、ユーロ圏の各州ごとに個別に計算されます。得られたデータは、承認された方法に従って、消費者物価調和指数（Harmonized Index of Consumer Price、HICP) にまとめられます。

CPIは家計、すなわち最終的な財やサービスの消費者の観点から価格の変化を反映しています。指数計算品目には、食品、酒類、タバコ、衣服、住宅、家事サービス、健康、交通、通信、レクリエーションと文化、教育、ホテル、レストラン、その他の12種類の商品とサービスが含まれます。

家計の最終的な消費支出に含まれない財やサービスは、計算から除外されます。計算には、ギャンブル、帰属家賃、生命保険、州健康保険、間接的に測定された金融仲介サービスなど、単一のシステムに含まれない費用のカテゴリは含まれていません。

消費者物価指数とユーロ圏のインフレは、金融政策の有効性を評価するためにECB理事会が使用している物価安定の指標です。不十分なインフレに対するCPIの伸びはユーロ相場にとってプラスと見られます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"欧州連合消費者物価指数(CPI)前年比 (European Union Consumer Price Index (CPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
2.1%
2.2%
2.2%
11月 2025 予備的
2.2%
2.1%
2.1%
10月 2025
2.1%
2.1%
2.1%
10月 2025 予備的
2.1%
2.2%
2.2%
9月 2025
2.2%
2.2%
2.2%
9月 2025 予備的
2.2%
2.1%
2.0%
8月 2025
2.0%
2.1%
2.1%
8月 2025 予備的
2.1%
2.0%
2.0%
7月 2025
2.0%
2.0%
2.0%
7月 2025 予備的
2.0%
1.9%
2.0%
6月 2025
2.0%
2.0%
2.0%
6月 2025 予備的
2.0%
1.8%
1.9%
5月 2025
1.9%
1.9%
1.9%
5月 2025 予備的
1.9%
2.2%
2.2%
4月 2025
2.2%
2.2%
2.2%
4月 2025 予備的
2.2%
2.3%
2.2%
3月 2025
2.2%
2.2%
2.2%
3月 2025 予備的
2.2%
2.3%
2.3%
2月 2025
2.3%
2.4%
2.4%
2月 2025 予備的
2.4%
2.6%
2.5%
1月 2025
2.5%
2.5%
2.5%
1月 2025 予備的
2.5%
2.3%
2.4%
12月 2024
2.4%
2.4%
2.4%
12月 2024 予備的
2.4%
2.4%
2.2%
11月 2024
2.2%
2.3%
2.3%
11月 2024 予備的
2.3%
1.9%
2.0%
10月 2024
2.0%
2.0%
2.0%
10月 2024 予備的
2.0%
1.8%
1.7%
9月 2024
1.7%
1.8%
1.8%
9月 2024 予備的
1.8%
2.0%
2.2%
8月 2024
2.2%
2.2%
2.2%
8月 2024 予備的
2.2%
2.6%
2.6%
7月 2024
2.6%
2.6%
2.6%
7月 2024 予備的
2.6%
2.5%
2.5%
6月 2024
2.5%
2.5%
2.5%
6月 2024 予備的
2.5%
2.6%
2.6%
5月 2024
2.6%
2.6%
2.6%
5月 2024 予備的
2.6%
2.5%
2.4%
4月 2024
2.4%
2.4%
2.4%
4月 2024 予備的
2.4%
1.7%
2.4%
3月 2024
2.4%
2.4%
3月 2024 予備的
2.4%
2.6%
2月 2024
2.6%
2.8%
2月 2024 予備的
2.6%
2.8%
1月 2024
2.8%
2.8%
2.8%
1月 2024 予備的
2.8%
2.8%
2.9%
12月 2023
2.9%
2.9%
2.9%
12月 2023 予備的
2.9%
1.9%
2.4%
11月 2023
2.4%
2.4%
2.4%
11月 2023 予備的
2.4%
2.4%
2.9%
