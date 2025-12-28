経済指標カレンダー
欧州連合消費者物価指数(CPI)(タバコを除く)(エネルギーおよび未加工食品を除く)前月比 (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food m/m)
|低
|-0.4%
|-0.4%
|
-0.4%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-0.3%
|
-0.4%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
消費者物価指数(CPI)(煙草を除く)エネルギーおよび未加工食品前月比は、今月の商品とサービス品目の価格の前月に比べた変化を反映しています。
CPIは家計、すなわち最終的な財やサービスの消費者の観点から価格の変化を反映しています。指数計算は衣料品、住宅、家庭用サービス、健康、交通、通信、レクリエーションと文化、教育、ホテル、レストラン「雑費」を考慮します。このCPIタイプには、同月中に価格が大きく変動する可能性があるため、エネルギーと未加工の食品は含まれません。
CPIは、ユーロ圏の各州ごとに個別に計算されます。次に、ユーロスタットは、承認された方法に従って、取得したデータを消費者価格の調和指数(HICP)にまとめます。CPI前月比は、元の未調整価格のサンプルに基づいて計算されます。
CPIはインフレを評価するための重要な指標であり、今後の金利決定やその他の金融政策措置のベンチマークとして銀行が使用します。CPIはECBの目標インフレレベルで維持されるため、指数のユーロ相場への影響は通常は重要ではありません。
直近値:
実際のデータ
予想値
"欧州連合消費者物価指数(CPI)(タバコを除く)(エネルギーおよび未加工食品を除く)前月比 (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
