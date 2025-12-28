カレンダーセクション

経済指標カレンダー

欧州連合小売売上高前月比 (European Union Retail Sales m/m)

国：
欧州連合
EUR, ユーロ
情報源：
ユーロスタット (Eurostat) (Eurostat)
消費者
0.0% 0.0%
0.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.0%
0.0%
次の発表 実際 予測
小売売上高前月比は、報告月のユーロ圏小売売上高の前月に比べた変化を測定したものです計算は特殊なデフレーターを使用してインフレ調整されています。指標はまた季節調整されています（たとえば、クリスマスセールや夏期観光シーズンの影響を排除するため）。

小売売上高は、報告された期間に登録された統計単位によって発行されたすべての請求書の合計を反映しています。梱包および輸送費を含むすべての支払いが含まれます。計算には、適用可能なすべての割引とボーナス、すなわちカタログからの名目価格ではなく、売り手が受け取った実際の金額を考慮した価格が考慮されます。VATおよびそれに類する税金、賃貸料、従業員からの収入（寄付や寄与など）、自社不動産および資本財の販売額、利払いおよび類似の費用は除かれます。

小売売上高の変化は、消費者の消費と消費者活動の重要な指標の1つと考えられます。後者はユーロ圏のインフレ水準に影響を与えます。消費者支出が増加すれば、インフレ率が上昇し、より積極的な経済成長につながります。したがって、ユーロ圏の小売売上高の増加は、ユーロ相場にとって有利と見ることができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"欧州連合小売売上高前月比 (European Union Retail Sales m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
0.0%
0.0%
0.1%
9月 2025
-0.1%
-0.1%
-0.1%
8月 2025
0.1%
0.0%
-0.4%
7月 2025
-0.5%
0.0%
0.6%
6月 2025
0.3%
-0.3%
-0.3%
5月 2025
-0.7%
-0.1%
0.3%
4月 2025
0.1%
0.0%
0.4%
3月 2025
-0.1%
0.0%
0.2%
2月 2025
0.3%
0.0%
0.0%
1月 2025
-0.3%
0.1%
0.0%
12月 2024
-0.2%
-0.1%
0.0%
11月 2024
0.1%
-0.1%
-0.3%
10月 2024
-0.5%
0.3%
0.5%
9月 2024
0.5%
0.0%
1.1%
8月 2024
0.2%
0.0%
0.0%
7月 2024
0.1%
0.0%
-0.4%
6月 2024
-0.3%
0.0%
0.1%
5月 2024
0.1%
-1.9%
-0.2%
4月 2024
-0.5%
0.1%
0.7%
3月 2024
0.8%
0.0%
-0.3%
2月 2024
-0.5%
0.1%
1月 2024
0.1%
0.1%
-1.1%
12月 2023
-1.1%
0.3%
0.3%
11月 2023
-0.3%
0.1%
0.4%
10月 2023
0.1%
-0.1%
-0.1%
9月 2023
-0.3%
-0.1%
-0.7%
8月 2023
-1.2%
0.2%
-0.1%
7月 2023
-0.2%
-0.1%
0.2%
6月 2023
-0.3%
0.0%
0.6%
5月 2023
0.0%
0.2%
0.0%
4月 2023
0.0%
0.1%
-0.4%
3月 2023
-1.2%
0.1%
-0.2%
2月 2023
-0.8%
0.1%
0.8%
1月 2023
0.3%
-0.4%
-1.7%
12月 2022
-2.7%
0.3%
1.2%
11月 2022
0.8%
0.1%
-1.5%
10月 2022
-1.8%
-0.6%
0.8%
9月 2022
0.4%
0.3%
0.0%
8月 2022
-0.3%
0.1%
-0.4%
7月 2022
0.3%
-0.7%
-1.0%
6月 2022
-1.2%
0.3%
0.4%
5月 2022
0.2%
0.3%
-1.4%
4月 2022
-1.3%
-0.8%
0.3%
3月 2022
-0.4%
0.4%
0.4%
2月 2022
0.3%
0.4%
0.2%
1月 2022
0.2%
-1.5%
-2.7%
12月 2021
-3.0%
0.3%
1.0%
11月 2021
1.0%
0.5%
0.3%
10月 2021
0.2%
-1.5%
-0.4%
9月 2021
-0.3%
-0.2%
1.0%
12345
