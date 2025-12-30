国内総生産（GDP）前期比は、現四半期のユーロ圏の商品及びサービスの合計値の前四半期と比較した変化を測定したものです。計算には、中間製造に使用される商品とサービスの価格は含まれません。データは季節調整されています。ユーロ圏のGDPは、加盟国の個々のGDPに基づいて計算されます。

支出に基づくGDPの計算式は、一般に次の要素の合計のように見えます。

個人消費の支出

総設備投資（設備などの民間企業への投資）

政府支出（消費と投資の両方）

純輸出（輸出から輸入を差し引いたもので、値は負になることがあります）

ユーロ圏諸国の概要で利用できる最も重要なデータ源は次のとおりです。

短期間のビジネス調査 - 売上と売上高、購入、在庫、労働者の報酬と雇用、生産指数と小売売上に関するデータを提供

商品やサービスに関する収入と支出に関する家計調査

価格統計（CPI、PPI、輸出入指数、建設費指数）

貿易統計情報

行政情報源からのデータ（政府歳入と歳出、財務諸表、税申告、建築許可、雇用データなど）

GDPは、ユーロ圏の経済保健の重要な指標です。指標の伸びは、経済の伸びと人口の幸福を意味します。したがって、GDPの伸びはユーロの相場にプラスの影響を与える可能性があります。

