欧州連合国内総生産(GDP)前期比 (European Union Gross Domestic Product (GDP) q/q)

国：
欧州連合
EUR, ユーロ
情報源：
ユーロスタット (Eurostat) (Eurostat)
セクター
GDP
0.2% 0.2%
0.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.1%
0.2%
次の発表 実際 予測
国内総生産（GDP）前期比は、現四半期のユーロ圏の商品及びサービスの合計値の前四半期と比較した変化を測定したものです。計算には、中間製造に使用される商品とサービスの価格は含まれません。データは季節調整されています。ユーロ圏のGDPは、加盟国の個々のGDPに基づいて計算されます。

支出に基づくGDPの計算式は、一般に次の要素の合計のように見えます。

  • 個人消費の支出
  • 総設備投資（設備などの民間企業への投資）
  • 政府支出（消費と投資の両方）
  • 純輸出（輸出から輸入を差し引いたもので、値は負になることがあります）

ユーロ圏諸国の概要で利用できる最も重要なデータ源は次のとおりです。

  • 短期間のビジネス調査 - 売上と売上高、購入、在庫、労働者の報酬と雇用、生産指数と小売売上に関するデータを提供
  • 商品やサービスに関する収入と支出に関する家計調査
  • 価格統計（CPI、PPI、輸出入指数、建設費指数）
  • 貿易統計情報
  • 行政情報源からのデータ（政府歳入と歳出、財務諸表、税申告、建築許可、雇用データなど）

GDPは、ユーロ圏の経済保健の重要な指標です。指標の伸びは、経済の伸びと人口の幸福を意味します。したがって、GDPの伸びはユーロの相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"欧州連合国内総生産(GDP)前期比 (European Union Gross Domestic Product (GDP) q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025 予備的
0.2%
0.2%
0.1%
3 Q 2025 予備的
0.2%
0.2%
0.1%
2 Q 2025 予備的
0.1%
0.1%
0.6%
2 Q 2025 予備的
0.1%
0.3%
0.6%
1 Q 2025 予備的
0.3%
0.4%
0.2%
1 Q 2025 予備的
0.4%
0.0%
0.2%
4 Q 2024 予備的
0.1%
0.0%
0.4%
4 Q 2024 予備的
0.0%
0.4%
0.4%
3 Q 2024
0.4%
0.4%
3 Q 2024 予備的
0.4%
0.4%
0.2%
3 Q 2024 予備的
0.4%
0.0%
0.2%
2 Q 2024
0.2%
0.3%
2 Q 2024 予備的
0.3%
0.3%
0.3%
2 Q 2024 予備的
0.3%
0.2%
0.3%
1 Q 2024
0.3%
0.3%
0.3%
1 Q 2024 予備的
0.3%
0.3%
-0.1%
1 Q 2024 予備的
0.3%
0.1%
-0.1%
4 Q 2023
0.0%
0.0%
0.0%
4 Q 2023 予備的
0.0%
0.0%
0.0%
4 Q 2023 予備的
0.0%
-0.1%
-0.1%
3 Q 2023
-0.1%
-0.1%
-0.1%
3 Q 2023 予備的
-0.1%
-0.1%
-0.1%
3 Q 2023 予備的
-0.1%
0.2%
0.2%
2 Q 2023
0.1%
0.3%
0.3%
2 Q 2023 予備的
0.3%
0.3%
0.3%
2 Q 2023 予備的
0.3%
0.0%
0.0%
1 Q 2023
-0.1%
0.1%
0.1%
1 Q 2023 予備的
0.1%
0.1%
0.1%
1 Q 2023 予備的
0.1%
0.0%
0.0%
4 Q 2022
0.0%
0.1%
0.1%
4 Q 2022 予備的
0.1%
0.1%
0.1%
4 Q 2022 予備的
0.1%
0.2%
0.3%
3 Q 2022
0.3%
0.2%
0.2%
3 Q 2022 予備的
0.2%
0.2%
0.2%
3 Q 2022 予備的
0.2%
0.7%
0.8%
2 Q 2022
0.8%
0.6%
0.6%
2 Q 2022 予備的
0.6%
0.7%
0.7%
2 Q 2022 予備的
0.7%
0.4%
0.5%
1 Q 2022
0.6%
0.3%
0.3%
1 Q 2022 予備的
0.3%
0.2%
0.2%
1 Q 2022 予備的
0.2%
0.3%
0.3%
4 Q 2021
0.3%
0.3%
0.3%
4 Q 2021 予備的
0.3%
0.3%
0.3%
4 Q 2021 予備的
0.3%
2.2%
2.3%
3 Q 2021
2.2%
2.2%
2.2%
3 Q 2021 予備的
2.2%
2.2%
2.2%
3 Q 2021 予備的
2.2%
2.1%
2.1%
2 Q 2021
2.2%
2.0%
2.0%
2 Q 2021 予備的
2.0%
2.0%
2.0%
2 Q 2021 予備的
2.0%
-0.4%
-0.3%
