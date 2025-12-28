経済指標カレンダー
欧州連合経常収支 (European Union Current Account)
経常収支は、国の国際収支の重要な部分です。国際収支は、定義された期間(通常は1年)にわたる居住者と非居住者間のすべての経済取引を体系的に記録します。一方では、経常収支は、支払いフローの量が増加したかどうか、および国際収支が黒字か赤字かをを示します。これらは、経済およびEUの重要な指標です。
経常収支は、貿易収支(商品の輸出入)、サービス収支(旅行、輸送、保険取引)、振替収支(従業員、国際機関と他国との送金、開発援助)、所得収支(賃金、給与、利子および配当)の4つの収支を組み合わせたものです。
つまり、バランスシートの中で最も包括的なバランスである国際収支と比較すると、このバランスシートには、資本輸入および資本輸出からのキャッシュフローと、金および外貨準備の変動が含まれていません。このようにして、欧州連合の経常収支は、対外経済関係に関する有意義な情報を提供します。
経常収支の黒字は純外部資産を増加させ、資本勘定の外部資産の増加という形で資本輸出の増加をもたらします。これは、異なる経済学者によって、弱さの兆候とも強さの兆候とも解釈されます。経常収支が赤字の場合、もちろんこれは正反対です。さらに、長期にわたる上昇する外部の不均衡は、金融危機の原因と見られています。
これらの数値は、収入と支出の両方を調整することによって、季節および暦日によって調整されます。間接的なアプローチ(国別)を介して明確な季節パターンが示されます。
ただし、一般に、予想を上回る数値はEURに対してプラスと見なされ、下回る値はマイナスと見なされます。
"欧州連合経常収支 (European Union Current Account)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
