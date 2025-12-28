消費者物価指数(CPI)（煙草を除く）前年比指標は、指定された月の商品及びサービスの価格の前年同月と比較した変化を反映しています。CPIは、ユーロ圏の各州ごとに個別に計算されます。得られたデータは、承認された方法に従って、消費者物価調和指数（Harmonized Index of Consumer Price、HICP) にまとめられます。

CPIは家計、すなわち最終的な財やサービスの消費者の観点から価格の変化を反映しています。指数計算品目には、食品、酒類、衣服、住宅、家事サービス、健康、交通、通信、レクリエーションと文化、教育、ホテルとレストラン、その他の12種類の商品とサービスが含まれます。

家計の最終的な消費支出に含まれない財やサービスは、計算から除外されます。計算には、ギャンブル、帰属家賃、生命保険、州健康保険、間接的に測定された金融仲介サービスなど、単一のシステムに含まれない費用のカテゴリは含まれていません。

消費者物価指数とユーロ圏のインフレは、金融政策の有効性を評価するためにECB理事会が使用している物価安定の指標です。不十分なインフレに対するCPIの伸びはユーロ相場にとってプラスと見られます。

直近値: