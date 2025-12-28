カレンダーセクション

欧州連合コア消費者物価指数(CPI) (European Union Core Consumer Price Index (CPI))

欧州連合
EUR, ユーロ
ユーロスタット (Eurostat)
コア消費者物価指数(コアCPI)は、食料品、アルコール、タバコ、電気を除く消費財とサービス品目の価格の季節調整済みの変化を反映しています。CPIは、ユーロ圏の各州ごとに個別に計算されます。得られたデータは、承認された方法に従って、消費者物価調和指数(Harmonized Index of Consumer Price、HICP)にまとめられます。

CPIは家計、すなわち最終的な財やサービスの消費者の観点から価格の変化を反映しています。指数計算は衣料品、住宅、家庭用サービス、健康、交通、通信、レクリエーションと文化、教育、ホテル、レストラン「雑費」を考慮します。

食品、酒、たばこは、揮発性が高いためにコアCPI計算から除外されています。コア指数では、ギャンブル、帰属家賃、生命保険、州健康保険、間接的に測定された金融仲介サービスなど、家計の最終消費者支出の一部ではない、または単一のシステムに含まれない費用のカテゴリのいくつかの商品とサービスは無視されます。

消費者物価指数とユーロ圏のインフレは、金融政策の有効性を評価するためにECB理事会が使用している物価安定の指標です。CPIはECBの目標インフレレベルで維持されるため、指数のユーロ相場への影響は通常は重要ではありません。

"欧州連合コア消費者物価指数(CPI) (European Union Core Consumer Price Index (CPI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
122.67
122.67
11月 2025 予備的
122.67
123.33
10月 2025
123.33
123.32
10月 2025 予備的
123.32
123.00
9月 2025
123.00
122.99
9月 2025 予備的
122.99
122.82
8月 2025
122.82
122.82
8月 2025 予備的
122.82
122.46
7月 2025
122.46
122.44
7月 2025 予備的
122.44
122.66
6月 2025
122.66
122.63
6月 2025 予備的
122.63
122.19
5月 2025
122.19
122.21
5月 2025 予備的
122.21
122.22
4月 2025
122.22
122.19
4月 2025 予備的
122.19
120.99
3月 2025
120.99
120.97
3月 2025 予備的
120.97
119.83
2月 2025
119.83
119.87
2月 2025 予備的
119.87
119.18
1月 2025
119.18
119.17
1月 2025 予備的
119.17
120.32
12月 2024
120.32
120.32
12月 2024 予備的
120.32
119.78
11月 2024
119.78
119.80
11月 2024 予備的
119.80
120.47
10月 2024
120.47
120.45
10月 2024 予備的
120.45
120.17
9月 2024
120.17
120.19
9月 2024 予備的
120.19
120.09
8月 2024
120.09
120.10
8月 2024 予備的
120.10
119.70
7月 2024
119.70
119.71
7月 2024 予備的
119.71
119.89
6月 2024
119.89
119.88
6月 2024 予備的
119.88
119.47
5月 2024
119.47
119.47
5月 2024 予備的
119.47
118.95
4月 2024
118.95
118.96
4月 2024 予備的
118.96
118.12
3月 2024
118.12
118.12
3月 2024 予備的
118.12
116.83
2月 2024
116.83
116.83
2月 2024 予備的
116.83
116.05
1月 2024
116.05
116.06
1月 2024 予備的
116.06
117.14
12月 2023
117.14
117.13
12月 2023 予備的
117.13
116.61
11月 2023
116.61
116.62
11月 2023 予備的
116.62
117.31
123
