経済指標カレンダー
欧州連合建設部門生産高前年比 (European Union Construction Output y/y)
|低
|0.5%
|-2.3%
|
-0.4%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-1.0%
|
0.5%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
建設部門生産高（Construction Output）前年比は、指定された年の前年同月と比較したユーロ圏建設部門の生産量と活動量を示しています。計算には、民間および土木工事（橋梁、公共建物など）の建設が含まれます。この指標は季節調整済みの数値に基づいています。また、その値はインフレ調整されています。 建設量の正確な計算にはかなり問題があるため、指標はいくつかの指標に基づいて測定されます。
- 建設会社の生産性（建設オプション量に最も適したオプション）
- 建設会社の売上高（計算には補助金が含まれるが付加価値税は含まれない）
- 従業員の関与
- 使用された建設資材
- 建築許可証などの管理データ
近年、欧州の経済活動における建設の相対的なシェアは低下していますが、加盟国の経済において建設は引き続き重要です。建設部門生産高は、ユーロ圏のGDP計算に大きなシェアを持ち、ユーロ圏の経済活動の予備的評価と工業生産指数に使用されています。建設部門生産高データは、不動産市場における活動の先行指標と解釈することもできます。
指標の伸びはユーロの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"欧州連合建設部門生産高前年比 (European Union Construction Output y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
