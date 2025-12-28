カレンダーセクション

欧州連合Sentix投資家信頼感 (European Union Sentix Investor Confidence)

欧州連合
EUR, ユーロ
Sentix GmbH
Sentixは、株式指数、債券、外国為替、商品の市場の今後6か月間の予想と現在のトピックの変化について、自発的に登録した利害関係者の間で毎週標準化された調査を実施します。回答者は通常、価格予想を「強気」「中性」「弱気」「意見なし」の4つで価格に対する期待を表現します。

これらの調査結果から、Sentixはユーロ圏の経済指標を含むさまざまな指標を計算して公開します。市場心理は、強気-弱気の差を調査参加者の数で割ることによって計算されます。

Sentix自体は、短期および中期の投資決定にこの指数を使用することを提案しています。市場心理の値が極端な値に達した場合、トレンドまたはムードに反対して行動することがより賢明であるというのがその考えです。Sentixは「経験則」として、0.4を上回る数値(「弱気」よりも「強気」が40％多い)が差し迫った弱体化の兆候と見なされ、-0.3(「強気」よりも「弱気」が30％多い)が可能な価格上昇を示すと発言しています。ただし、市場によってわずかに異なる値が適用されます。乖離の分析も役立つ場合があります。つまり、価格の新しい高値に市場感情の新しい高値が伴わない場合、これはトレンドの反転を示す可能性もあります。

"欧州連合Sentix投資家信頼感 (European Union Sentix Investor Confidence)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

12月 2025
-6.2
-6.3
-7.4
11月 2025
-7.4
-6.7
-5.4
10月 2025
-5.4
-9.2
9月 2025
-9.2
-7.3
-3.7
8月 2025
-3.7
-7.7
4.5
7月 2025
4.5
-6.9
0.2
6月 2025
-5.9
-6.8
-19.3
5月 2025
-19.3
-6.7
-19.5
4月 2025
-19.5
-7.1
-2.9
3月 2025
-2.9
-7.7
-12.7
2月 2025
-12.7
-1.0
-17.7
1月 2025
7.6
-9.2
-17.5
12月 2024
-17.5
-13.3
-12.8
11月 2024
-12.8
-5.4
-13.8
10月 2024
-13.8
-4.2
-15.4
9月 2024
-15.4
-7.1
-13.9
8月 2024
-13.9
-3.4
-7.3
7月 2024
-7.3
-2.0
3.0
6月 2024
3.0
5.8
-3.6
5月 2024
-3.6
9.6
-5.9
4月 2024
-5.9
-4.1
-27.9
3月 2024
-27.9
-13.9
-12.9
2月 2024
-12.9
-17.0
-15.8
1月 2024
-15.8
-25.0
-25.5
12月 2023
-25.5
-15.2
-18.6
11月 2023
-18.6
-22.6
-21.9
10月 2023
-21.9
-18.2
-21.5
9月 2023
-21.5
-16.8
-18.9
8月 2023
-18.9
-23.4
-22.5
7月 2023
-22.5
-17.9
-17.0
6月 2023
-17.0
-9.2
-13.1
5月 2023
-13.1
-9.2
-8.7
4月 2023
-8.7
-10.1
-9.6
3月 2023
-9.6
-8.6
-8.0
2月 2023
-8.0
-11.8
-17.5
1月 2023
-17.5
-11.1
-21.0
12月 2022
-21.0
-27.1
-30.9
11月 2022
-30.9
-42.4
-38.3
10月 2022
-38.3
-30.8
-31.8
9月 2022
-31.8
-29.0
-25.2
8月 2022
-25.2
-28.2
-26.4
7月 2022
-26.4
-1.2
-15.8
6月 2022
-15.8
-21.7
-22.6
5月 2022
-22.6
-33.9
-18.0
4月 2022
-18.0
-16.3
-7.0
3月 2022
-7.0
17.0
16.6
2月 2022
16.6
9.9
14.9
1月 2022
14.9
11.2
13.5
12月 2021
13.5
21.1
18.3
11月 2021
18.3
17.6
16.9
