欧州連合貿易収支 (European Union Trade Balance)

国：
欧州連合
EUR, ユーロ
情報源：
ユーロスタット (Eurostat) (Eurostat)
セクター
取引
€​14.0 B €​13.2 B
€​18.0 B
最後の発表 重要性 実際 予測
€​13.1 B
€​14.0 B
次の発表 実際 予測
貿易収支は、選択された期間にわたるユーロ圏における輸出と輸入の変化を示しています。経済学者は、貿易収支を用いて、国間の貿易フローの構造と強度を評価します。まず、各ユーロ圏加盟国の貿易収支を計算し、残高を1つの数字にまとめます。貿易収支は季節調整されているため、季節ごとに貿易額を適切に見積もることができます。

EUの異なる国々でデータを収集し、指標を計算するために異なる方法論が使用されるため、計算は複雑です。しかし、貿易収支は、開発の重要な指標であり、貿易フローのベクトルであると考えられています。

貿易赤字は、輸出されたものより多くの財とサービスが輸入されたときに形成されます。ユーロ圏のような先進国にとっては、これは、労働集約型の生産が海外に移転され、インフレを抑制し、高い生活水準を維持することを意味します。これらの場合の貿易赤字は、例えば債務証書の発行など、経済的相互作用の他の方法によってもカバーされています。

輸出が輸入を上回ると、貿易黒字が形成されます。これは生産レベルが高いことを示しています。それはまた、国が消費するよりも多くの財及びサービスを生産していることを示しています。

貿易収支のユーロ相場への影響はあいまいであり、景気循環や生産力などの経済指標の文脈によって決まります。例えば、景気後退の状況では、国は雇用を創出するためにより多くの輸出を開始します。逆に、経済が急速に成長すれば、先進国は価格競争を確実にするために輸入を発展させることを好みます。これらの動きはそれに応じてユーロに影響を及ぼす。

直近値:

実際のデータ

予想値

"欧州連合貿易収支 (European Union Trade Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
€​14.0 B
€​13.2 B
€​18.0 B
9月 2025
€​18.7 B
€​13.3 B
€​10.6 B
8月 2025
€​9.7 B
€​13.7 B
€​6.0 B
7月 2025
€​5.3 B
€​8.0 B
€​3.7 B
6月 2025
€​2.8 B
€​16.6 B
€​15.6 B
5月 2025
€​16.2 B
€​21.0 B
€​15.1 B
4月 2025
€​14.0 B
€​21.9 B
€​28.8 B
3月 2025
€​27.9 B
€​15.9 B
€​22.7 B
2月 2025
€​21.0 B
€​14.1 B
€​14.4 B
1月 2025
€​14.0 B
€​13.2 B
€​14.2 B
12月 2024
€​14.6 B
€​10.8 B
€​13.3 B
11月 2024
€​12.9 B
€​8.3 B
€​7.0 B
10月 2024
€​6.1 B
€​13.4 B
€​12.6 B
9月 2024
€​13.6 B
€​11.0 B
€​10.8 B
8月 2024
€​11.0 B
€​12.7 B
€​13.7 B
7月 2024
€​15.5 B
€​16.4 B
€​17.0 B
6月 2024
€​17.5 B
€​16.8 B
€​12.4 B
5月 2024
€​12.3 B
€​18.9 B
€​18.5 B
4月 2024
€​19.4 B
€​22.5 B
€​17.2 B
3月 2024
€​17.3 B
€​16.5 B
€​16.7 B
2月 2024
€​17.9 B
€​27.1 B
1月 2024
€​28.1 B
€​15.0 B
€​13.0 B
12月 2023
€​13.0 B
€​13.9 B
€​15.1 B
11月 2023
€​14.8 B
€​10.1 B
€​11.1 B
10月 2023
€​10.9 B
€​10.6 B
€​8.7 B
9月 2023
€​9.2 B
€​7.4 B
€​11.1 B
8月 2023
€​11.9 B
€​7.7 B
€​3.5 B
7月 2023
€​2.9 B
€​5.8 B
€​8.6 B
6月 2023
€​12.5 B
€​-4.0 B
€​0.2 B
5月 2023
€​-0.9 B
€​-14.8 B
€​-8.0 B
4月 2023
€​-7.1 B
€​8.5 B
€​14.0 B
3月 2023
€​17.0 B
€​-5.7 B
€​-0.1 B
2月 2023
€​-0.1 B
€​-14.7 B
€​-11.6 B
1月 2023
€​-11.3 B
€​-14.0 B
€​-13.4 B
12月 2022
€​-18.1 B
€​-8.1 B
€​-14.4 B
11月 2022
€​-15.2 B
€​-34.3 B
€​-28.1 B
10月 2022
€​-28.3 B
€​-48.6 B
€​-36.4 B
9月 2022
€​-37.7 B
€​-53.0 B
€​-47.6 B
8月 2022
€​-47.3 B
€​-43.8 B
€​-40.5 B
7月 2022
€​-40.3 B
€​-35.5 B
€​-32.2 B
6月 2022
€​-30.8 B
€​-32.7 B
€​-27.2 B
5月 2022
€​-26.0 B
€​-40.6 B
€​-31.8 B
4月 2022
€​-31.7 B
€​-15.4 B
€​-17.8 B
3月 2022
€​-17.6 B
€​-6.6 B
€​-11.3 B
2月 2022
€​-9.4 B
€​-8.4 B
€​-7.7 B
1月 2022
€​-7.7 B
€​-9.8 B
€​-9.7 B
12月 2021
€​-9.7 B
€​-2.5 B
€​-1.8 B
11月 2021
€​-1.3 B
€​-1.1 B
€​1.8 B
10月 2021
€​2.4 B
€​12.7 B
€​6.1 B
9月 2021
€​6.1 B
€​18.7 B
€​9.7 B
