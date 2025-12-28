カレンダーセクション

限界貸出ファシリティにより、各中央銀行は、国内およびEUレベルで特定の適格基準を満たす適格資産の翌日物流動性を国立銀行に提供します。適格資産は、ECB基準に従って、特定の適格基準が存在する、国内の金融市場および銀行システムに特に関連する市場性のある債務証書および資産です。

銀行は、中央銀行が所有している時間に対して資産を金銭に振替してその後再振替するか、担保付きのオーバーナイトクレジットの形で金銭を受け取ることができます。したがって、満期は常に1営業日です。

支払われる利子は、ECBによって事前に設定された金利に基づいています。金利は6週間ごとに設定されます。ECBはまた、追求する目的とその一般的な金融政策の考慮事項に従って、いつでもアクセスを変更または停止することができます。

ECBはまた、銀行に他の2つの流動資産管理手段を提供し、適用される金利を設定します。つまりECBの銀行への1週間の融資、および預金ファシリティ、つまり銀行がECBで一晩預けることができる資金です。

一般的に、金利の引き下げは経済とEURを刺激すると想定されています。

