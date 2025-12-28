消費者物価指数（消費者物価指数、CPI)）前年比は、指定された年の前年同月と比較したユーロ圏での商品やサービスの価格の変化を反映します。CPIは、ユーロ圏の各州ごとに個別に計算されます。得られたデータは、承認された方法に従って、消費者物価調和指数（Harmonized Index of Consumer Price、HICP) にまとめられます。

CPIは家計、すなわち最終的な財やサービスの消費者の観点から価格の変化を反映しています。指数計算は衣料品、住宅、家庭用サービス、健康、交通、通信、レクリエーションと文化、教育、ホテル、レストラン「雑費」を考慮します。

食品、酒、たばこは、揮発性が高いためにコアCPI計算から除外されています。コア指数では、ギャンブル、帰属家賃、生命保険、州健康保険、間接的に測定された金融仲介サービスなど、家計の最終消費者支出の一部ではない、または単一のシステムに含まれない費用のカテゴリのいくつかの商品とサービスは無視されます。

消費者物価指数とユーロ圏のインフレは、金融政策の有効性を評価するためにECB理事会が使用している物価安定の指標です。不十分なインフレに対するCPIの伸びはユーロ相場にとってプラスと見られます。

