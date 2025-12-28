カレンダーセクション

経済指標カレンダー

欧州連合消費者物価指数(CPI)（タバコを除く）前月比 (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Tobacco m/m)

国：
欧州連合
EUR, ユーロ
情報源：
ユーロスタット (Eurostat) (Eurostat)
セクター
価格
-0.3% -0.1%
0.2%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.0%
-0.3%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

消費者物価指数(CPI)（煙草を除く）前月比は、前月と比較した報告された月の商品とサービスの価格の変化を示しています。CPIは、ユーロ圏の各州ごとに個別に計算されます。得られたデータは、承認された方法に従って、消費者物価調和指数（Harmonized Index of Consumer Price、HICP) にまとめられます。

CPIは家計、すなわち最終的な財やサービスの消費者の観点から価格の変化を反映しています。指数計算品目には、食品、酒類、衣服、住宅、家事サービス、健康、交通、通信、レクリエーションと文化、教育、ホテルとレストラン、その他の12種類の商品とサービスが含まれます。

家計の最終的な消費支出に含まれない財やサービスは、計算から除外されます。計算には、ギャンブル、帰属家賃、生命保険、州健康保険、間接的に測定された金融仲介サービスなど、単一のシステムに含まれない費用のカテゴリは含まれていません。

消費者物価指数とユーロ圏のインフレは、金融政策の有効性を評価するためにECB理事会が使用している物価安定の指標です。不十分なインフレに対するCPIの伸びはユーロ相場にとってプラスと見られます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"欧州連合消費者物価指数(CPI)（タバコを除く）前月比 (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Tobacco m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
-0.3%
-0.1%
0.2%
10月 2025
0.2%
0.3%
0.1%
9月 2025
0.1%
-0.1%
0.1%
8月 2025
0.1%
0.0%
0.0%
7月 2025
0.0%
0.1%
0.3%
6月 2025
0.3%
0.1%
-0.1%
5月 2025
-0.1%
0.3%
0.6%
4月 2025
0.6%
0.8%
0.6%
3月 2025
0.6%
0.3%
0.4%
2月 2025
0.4%
0.2%
-0.3%
1月 2025
-0.3%
0.1%
0.4%
12月 2024
0.4%
0.1%
-0.3%
11月 2024
-0.3%
-0.4%
0.3%
10月 2024
0.3%
-0.3%
-0.1%
9月 2024
-0.1%
0.4%
0.1%
8月 2024
0.1%
0.6%
0.0%
7月 2024
0.0%
-0.4%
0.2%
6月 2024
0.2%
0.4%
0.2%
5月 2024
0.2%
0.3%
0.6%
4月 2024
0.6%
1.1%
0.8%
3月 2024
0.8%
0.6%
2月 2024
0.6%
-0.4%
1月 2024
-0.4%
0.5%
0.2%
12月 2023
0.2%
-0.4%
-0.6%
11月 2023
-0.6%
-0.5%
0.1%
10月 2023
0.1%
0.4%
0.3%
9月 2023
0.3%
1.2%
0.6%
8月 2023
0.6%
0.2%
-0.1%
7月 2023
-0.1%
-0.6%
0.2%
6月 2023
0.2%
-0.5%
0.0%
5月 2023
0.0%
0.1%
0.6%
4月 2023
0.6%
-0.1%
0.9%
3月 2023
0.9%
1.2%
0.8%
2月 2023
0.8%
-0.3%
-0.2%
1月 2023
-0.2%
0.5%
-0.4%
12月 2022
-0.4%
0.8%
-0.1%
11月 2022
-0.1%
1.0%
1.5%
10月 2022
1.5%
1.6%
1.2%
9月 2022
1.2%
1.5%
0.6%
8月 2022
0.6%
0.8%
0.1%
7月 2022
0.1%
0.7%
0.8%
6月 2022
0.8%
1.0%
0.8%
5月 2022
0.8%
1.1%
0.6%
4月 2022
0.6%
1.9%
2.5%
3月 2022
2.5%
1.1%
1.0%
2月 2022
1.0%
0.6%
0.3%
1月 2022
0.3%
0.7%
0.4%
12月 2021
0.4%
1.1%
0.5%
11月 2021
0.5%
0.4%
0.9%
10月 2021
0.9%
0.5%
0.5%
123
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード