経済指標カレンダー
欧州連合失業率 (European Union Unemployment Rate)
|中
|6.4%
|6.3%
|
6.4%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|6.3%
|
6.4%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
失業率は、ユーロ圏の就労年齢人口のパーセンテージとして失業者の数を示します。計算は月次です。ユーロ圏の一般的な失業率は、別々の加盟国のデータに基づいて計算された調和のとれた値です。
労働力には、雇用者と失業者の総数が含まれます。失業者は、下記の15歳から74歳までの人として定義されます。
- 現在雇用されていない
- 現在就業可能で2週間以内に働き始められる
- 積極的に仕事を探している
失業率は、社会経済的な観点からも重要です。失業率の上昇は、個人の所得の低下、ひいては消費者活動の減少につながります。さらに、これは州予算に対する圧力を高め、税収を減少させます。
したがって、失業率は消費者市場の有力な指標であり、通貨状態の先行指標となります。失業の時系列は、経済政策を決定する際に欧州委員会によって使用されます。商業銀行は、このデータをビジネスサイクル分析のためや、消費者へのオファーをさらに準備するために使用することができます。ユーロ圏の金融政策を決定して短期金利の決定を下す際には、ECBは常に失業を考慮します。 失業率の上昇は、通常、ユーロ相場にマイナスの影響を与えます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"欧州連合失業率 (European Union Unemployment Rate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
