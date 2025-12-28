失業率は、ユーロ圏の就労年齢人口のパーセンテージとして失業者の数を示します。計算は月次です。ユーロ圏の一般的な失業率は、別々の加盟国のデータに基づいて計算された調和のとれた値です。

労働力には、雇用者と失業者の総数が含まれます。失業者は、下記の15歳から74歳までの人として定義されます。

現在雇用されていない

現在就業可能で2週間以内に働き始められる

積極的に仕事を探している

失業率は、社会経済的な観点からも重要です。失業率の上昇は、個人の所得の低下、ひいては消費者活動の減少につながります。さらに、これは州予算に対する圧力を高め、税収を減少させます。

したがって、失業率は消費者市場の有力な指標であり、通貨状態の先行指標となります。失業の時系列は、経済政策を決定する際に欧州委員会によって使用されます。商業銀行は、このデータをビジネスサイクル分析のためや、消費者へのオファーをさらに準備するために使用することができます。ユーロ圏の金融政策を決定して短期金利の決定を下す際には、ECBは常に失業を考慮します。 失業率の上昇は、通常、ユーロ相場にマイナスの影響を与えます。

直近値: