賃金コスト前年比指標は、指定された月のEU従業員の1時間当たりの平均所得の前年同月と比較した変化を示します。これは、労働コスト指数の2つの要素のうちの1つです。賃金には、従業員に支払われる直接報酬、ボーナスおよび手当（金銭的および現物）、未使用の休暇日、現物費用（食事、紅茶、燃料、旅費、雇用者が支払う場合）が含まれます。

EU加盟国の賃金統計は、毎月、四半期毎、毎年徴収されます。4年ごとの非常に詳細な調査が含まれています。調査には10人以上の社員を雇用している企業が参加していて、農業、漁業、行政、民間世帯を除いて、経済のすべての分野を網羅しています。

結果は、パフォーマンス係数に基づいた外挿によって計算されますこのレポートの完全版には、ユーロ圏（19カ国）、欧州連合（28カ国）、各州別に集計されたデータがあります。

指標は、インフレを評価し、消費支出の伸びを予測することができます。人件費はインフレの重要な潜在的指標です。この指標は、ユーロ圏の金融政策の準備に使用されているため、エコノミストによって詳細に監視されており、経済分析においても重要です。

賃金の伸びは、消費支出の増加とインフレ率の上昇を予測するのに役立ちます。これはユーロの相場にとってプラスの効果があります。

