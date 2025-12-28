カレンダーセクション

経済指標カレンダー

欧州連合鉱工業生産前年比 (European Union Industrial Production y/y)

国：
欧州連合
EUR, ユーロ
情報源：
ユーロスタット (Eurostat) (Eurostat)
2.0% 0.9%
1.2%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.9%
2.0%
次の発表 実際 予測
工業生産量（Industrial Production）前年比は、指定された月の前年同月と比較した工業製品の量と産業部門の活動量を反映します。成長率は季節調整されたパラメータに基づきます。指数の計算には、製造業、鉱業及び公益事業が含まれます。建設業は含まれていません。

この指数は、さまざまな業界の付加価値の変化を反映するものです。これは、生産の二重計算を防止するために、生産段階の異なる段階で企業が受け取った価格を総価格から差し引かなければならないことを意味します。実際には、生産データは、売上高の収縮、物理的生産データ、原材料とエネルギーの中間消費、労働投入量などのさまざまな情報源から収集されます。ほとんどの場合、基本指数の計算は生産物の総価値に基づいています。

この指標は2010年の基準を基準にしており、2010年の工業生産指数が100に設定されています。 工業生産指数は、ユーロ圏の短期経済統計の最も重要な指標の1つです。アナリストは、これを使って、経済発展の早期変化を評価し、ユーロ圏のGDPを予測します。

指標の伸びはユーロの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"欧州連合鉱工業生産前年比 (European Union Industrial Production y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
2.0%
0.9%
1.2%
9月 2025
1.2%
1.7%
1.2%
8月 2025
1.1%
2.5%
2.0%
7月 2025
1.8%
1.0%
0.7%
6月 2025
0.2%
-0.3%
3.1%
5月 2025
3.7%
-0.7%
0.2%
4月 2025
0.8%
1.6%
3.7%
3月 2025
3.6%
0.0%
1.0%
2月 2025
1.2%
-1.2%
-0.5%
1月 2025
0.0%
-1.7%
-1.5%
12月 2024
-2.0%
0.6%
-1.8%
11月 2024
-1.9%
1.2%
-1.1%
10月 2024
-1.2%
-2.8%
-2.2%
9月 2024
-2.8%
2.6%
-0.1%
8月 2024
0.1%
-0.1%
-2.1%
7月 2024
-2.2%
-3.6%
-4.1%
6月 2024
-3.9%
-3.7%
-2.9%
5月 2024
-2.9%
-1.6%
-3.1%
4月 2024
-3.0%
-1.4%
-1.2%
3月 2024
-1.0%
-1.8%
-6.3%
2月 2024
-6.4%
-6.6%
1月 2024
-6.7%
-2.1%
1.2%
12月 2023
1.2%
-6.2%
-5.4%
11月 2023
-6.8%
-5.5%
-6.6%
10月 2023
-6.6%
-6.0%
-6.8%
9月 2023
-6.9%
-3.7%
-5.1%
8月 2023
-5.1%
-1.7%
-2.2%
7月 2023
-2.2%
-1.7%
-1.1%
6月 2023
-1.2%
-1.0%
-2.5%
5月 2023
-2.2%
-0.6%
0.2%
4月 2023
0.2%
0.3%
-1.4%
3月 2023
-1.4%
1.4%
2.0%
2月 2023
2.0%
-0.4%
0.9%
1月 2023
0.9%
0.2%
-2.0%
12月 2022
-1.7%
2.7%
2.7%
11月 2022
2.0%
4.1%
3.4%
10月 2022
3.4%
3.7%
5.1%
9月 2022
4.9%
0.0%
2.8%
8月 2022
2.5%
0.0%
-2.5%
7月 2022
-2.4%
2.0%
2.2%
6月 2022
2.4%
-0.2%
1.6%
5月 2022
1.6%
-1.4%
-2.5%
4月 2022
-2.0%
0.6%
-0.5%
3月 2022
-0.8%
0.3%
1.7%
2月 2022
2.0%
0.2%
-1.5%
1月 2022
-1.3%
0.0%
2.0%
12月 2021
1.6%
0.9%
-1.4%
11月 2021
-1.5%
4.2%
0.2%
10月 2021
3.3%
5.2%
5.1%
9月 2021
5.2%
17.6%
4.9%
12345
