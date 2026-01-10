雇用の変化前年比は、指定された年のユーロ圏で雇用されている人口の前年と比較した変化を示しています。指標計算には、フルタイム、パートタイム、自営業など、あらゆるタイプの雇用が含まれます。

指標計算のためのデータは、すべてのEU加盟国で収集されています。国勢調査、雇用および所得税登録、生産活動の調査などに基づいて情報が収集されます。

雇用変化は重要なマクロ経済指標で、ユーロ圏の労働市場の状態を評価することができます。EU経済のその他の重要な指標は、それに基づいて計算されます。例えば、雇用の変化とGDPの変化を並行して評価することは、生産性の指標となります。雇用変化は従業員が受け取った報酬に関するデータと組み合わせて単位労働コストを提供します。

雇用データはまた、付加価値計算に使用されます。

経済学者は、消費者活動の予測と関連して雇用変化に関するデータを解釈するかもしれません。雇用の伸びは、人口の収入が増加し、消費者活動が増加する可能性があることを示唆しています。人々の消費が増えるでしょう。これによって、インフレが進んで目標レベルに到達すと予想することができます。

よって、雇用の伸びは一般的にユーロにとってプラスと見られます。

直近値: