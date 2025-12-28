カレンダーセクション

欧州連合消費者物価指数(CPI) (European Union Consumer Price Index (CPI))

国：
欧州連合
EUR, ユーロ
情報源：
ユーロスタット (Eurostat) (Eurostat)
価格
129.33
129.35
129.33
EU消費者物価指数(CPI)は、報告された月の消費者の視点から商品とサービスの固定品目の価格の前月と比較した変化を測定します。これは欧州連合での重要なインフレ指標です。

価格の変化は、商品とサービスの代表的なサンプル、いわゆる「消費者バスケット」を使用して計算されます。サンプルの主な対象は、食品や飲料、パーソナルケア製品、定期刊行物、光熱費、医療費、教育費、娯楽費など、主な家庭用消費品目です。これらの製品とサービスのほとんどは頻繁にまたは毎日購入されます。

CPIは、金融政策の意思決定、賃金および社会的利益のインデックス作成、および消費と生活水準の変化を計算するためのツールとして使用されます。CPIは、ユーロ圏の各州ごとに個別に計算されます。得られたデータは、承認された方法に従って、消費者物価調和指数(Harmonized Index of Consumer Price、HICP)にまとめられます。

他の要因(賃金など)が変わらない場合、CPIとインフレ成長は、人口の購買力の低下を意味します。不十分なインフレに対するCPIの伸びはユーロ相場にとってプラスと見られます。

直近値:

実際のデータ

"欧州連合消費者物価指数(CPI) (European Union Consumer Price Index (CPI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
129.33
129.35
11月 2025 予備的
129.35
129.70
10月 2025
129.70
129.70
10月 2025 予備的
129.70
129.43
9月 2025
129.43
129.42
9月 2025 予備的
129.42
129.31
8月 2025
129.31
129.32
8月 2025 予備的
129.32
129.12
7月 2025
129.12
129.10
7月 2025 予備的
129.10
129.10
6月 2025
129.10
129.07
6月 2025 予備的
129.07
128.71
5月 2025
128.71
128.73
5月 2025 予備的
128.73
128.77
4月 2025
128.77
128.76
4月 2025 予備的
128.76
128.04
3月 2025
128.04
128.04
3月 2025 予備的
128.04
127.26
2月 2025
127.26
127.32
2月 2025 予備的
127.32
126.72
1月 2025
126.72
126.71
1月 2025 予備的
126.71
127.07
12月 2024
127.07
127.08
12月 2024 予備的
127.08
126.62
11月 2024
126.62
126.67
11月 2024 予備的
126.67
127.03
10月 2024
127.03
127.03
10月 2024 予備的
127.03
126.60
9月 2024
126.60
126.63
9月 2024 予備的
126.63
126.72
8月 2024
126.72
126.74
8月 2024 予備的
126.74
126.54
7月 2024
126.54
126.56
7月 2024 予備的
126.56
126.58
6月 2024
126.58
126.58
6月 2024 予備的
126.58
126.31
5月 2024
126.31
126.32
5月 2024 予備的
126.32
126.04
4月 2024
126.04
126.05
4月 2024 予備的
126.05
125.31
3月 2024
125.31
125.33
3月 2024 予備的
125.33
124.38
2月 2024
124.38
124.37
2月 2024 予備的
124.37
123.60
1月 2024
123.60
123.58
1月 2024 予備的
123.58
124.05
12月 2023
124.05
124.04
12月 2023 予備的
124.04
123.85
11月 2023
123.85
123.86
11月 2023 予備的
123.86
124.54
1234
