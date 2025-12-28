EU消費者物価指数(CPI)は、報告された月の消費者の視点から商品とサービスの固定品目の価格の前月と比較した変化を測定します。これは欧州連合での重要なインフレ指標です。

価格の変化は、商品とサービスの代表的なサンプル、いわゆる「消費者バスケット」を使用して計算されます。サンプルの主な対象は、食品や飲料、パーソナルケア製品、定期刊行物、光熱費、医療費、教育費、娯楽費など、主な家庭用消費品目です。これらの製品とサービスのほとんどは頻繁にまたは毎日購入されます。

CPIは、金融政策の意思決定、賃金および社会的利益のインデックス作成、および消費と生活水準の変化を計算するためのツールとして使用されます。CPIは、ユーロ圏の各州ごとに個別に計算されます。得られたデータは、承認された方法に従って、消費者物価調和指数(Harmonized Index of Consumer Price、HICP)にまとめられます。

他の要因(賃金など)が変わらない場合、CPIとインフレ成長は、人口の購買力の低下を意味します。不十分なインフレに対するCPIの伸びはユーロ相場にとってプラスと見られます。

