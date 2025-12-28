消費者物価指数(CPI)(煙草を除く)エネルギーおよび未加工食品の前年比は、今月の商品とサービス品目の価格が前年同月と比較して変化したことを反映しています。

CPIは家計、すなわち最終的な財やサービスの消費者の観点から価格の変化を反映しています。指数計算は衣料品、住宅、家庭用サービス、健康、交通、通信、レクリエーションと文化、教育、ホテル、レストラン「雑費」を考慮します。このCPIタイプには、同月中に価格が大きく変動する可能性があるため、エネルギーと未加工の食品は含まれません。

CPIは、ユーロ圏の各州ごとに個別に計算されます。次に、ユーロスタットは、承認された方法に従って、取得したデータを消費者価格の調和指数(HICP)にまとめます。指数は、元の未調整価格のサンプルに基づいて計算されます。

CPIはインフレを評価するための重要な指標であり、今後の金利決定やその他の金融政策措置のベンチマークとして銀行が使用します。ECBは、統一消費者物価指数の年次変化に基づいて価格の安定性を決定します。CPIはECBの目標インフレレベルで維持されるため、指数のユーロ相場への影響は通常は重要ではありません。

