欧州連合労働コスト指数 (European Union Labour Cost Index)

国：
欧州連合
EUR, ユーロ
情報源：
ユーロスタット (Eurostat) (Eurostat)
セクター
労働
3.3% 3.3%
3.9%
最後の発表 重要性 実際 予測
労働コスト指数（Labor Cost Index）は、指定された四半期に使用者が支払った労働コストの前四半期と比較した変化を反映します。インデックスは名目値で計算され、インフレ調整はされていません。これは従業員1人の労働コストと労働生産性の比（1人の雇用者あたりのGDPとして定義）として計算されます。

指数の計算には、定期的な賃金と従業員のためのその他の経費が含まれています。賃金には、直接賃金、賞与および控除（金銭的および身体的条件の両方）、未使用休暇日、現物費用（食事、紅茶、燃料、会社車）が含まれます。その他の費用には、雇用者の社会への寄付、雇用税、障害給付、年金支払いなどが含まれます。

人件費には、職業訓練費、作業服と道具費、募集費用は含まれていません。

指数の計算は、総管理データと、ユーロ圏の雇用者調査による情報に基づいています。統計的評価のための手順が追加で使用されています。指数計算における個々の加盟国の重みは、残りのユーロ圏加盟国と比較した労働コストの割合に従って決定されます。

指標は、インフレを評価し、消費支出の伸びを予測することができます。人件費はインフレの重要な潜在的指標です。この指標は、ユーロ圏の金融政策の準備に使用されているため、エコノミストによって詳細に監視されており、経済分析においても重要です。人件費の伸びはユーロ相場にプラスと見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"欧州連合労働コスト指数 (European Union Labour Cost Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
3.3%
3.3%
3.9%
2 Q 2025
3.6%
3.4%
3.4%
1 Q 2025
3.4%
4.6%
3.7%
4 Q 2024
3.7%
4.9%
4.5%
3 Q 2024
4.6%
4.7%
5.2%
2 Q 2024
4.7%
4.5%
5.1%
1 Q 2024
5.1%
4.4%
3.4%
4 Q 2023
3.4%
5.2%
5.3%
3 Q 2023
5.3%
5.3%
4.5%
2 Q 2023
4.5%
3.6%
5.2%
1 Q 2023
5.0%
3.3%
5.6%
4 Q 2022
5.7%
3.0%
3.7%
3 Q 2022
2.9%
3.0%
3.8%
2 Q 2022
4.0%
1.4%
4.2%
1 Q 2022
3.2%
1.4%
1.9%
4 Q 2021
1.9%
1.3%
2.3%
3 Q 2021
2.5%
1.4%
-0.1%
2 Q 2021
-0.1%
2.0%
1.3%
1 Q 2021
1.5%
3.3%
2.8%
4 Q 2020
3.0%
2.2%
1.6%
3 Q 2020
1.6%
3.7%
3.6%
2 Q 2020
4.2%
3.1%
3.7%
1 Q 2020
3.4%
2.3%
2.3%
4 Q 2019
2.4%
3.0%
2.6%
3 Q 2019
2.6%
2.6%
2.8%
2 Q 2019
2.7%
2.8%
2.5%
1 Q 2019
2.4%
2.6%
2.3%
4 Q 2018
2.3%
2.7%
2.5%
3 Q 2018
2.5%
1.9%
2.3%
2 Q 2018
2.2%
1.7%
2.1%
1 Q 2018
2.0%
1.9%
1.4%
4 Q 2017
1.5%
1.8%
1.6%
3 Q 2017
1.6%
2.0%
1.8%
2 Q 2017
1.8%
1.6%
1.4%
1 Q 2017
1.5%
1.1%
1.5%
4 Q 2016
1.6%
1.4%
3 Q 2016
1.5%
1.0%
2 Q 2016
1.0%
1.6%
1 Q 2016
1.7%
1.3%
4 Q 2015
1.3%
1.1%
3 Q 2015
1.1%
1.6%
2 Q 2015
1.6%
1.9%
1 Q 2015
2.2%
1.2%
4 Q 2014
1.1%
1.3%
3 Q 2014
1.4%
1.2%
2 Q 2014
1.4%
0.9%
1 Q 2014
0.6%
1.4%
4 Q 2013
1.6%
1.0%
3 Q 2013
1.1%
0.9%
2 Q 2013
1.1%
1.6%
12
