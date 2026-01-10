カレンダーセクション

欧州連合雇用変化前期比 (European Union Employment Change q/q)

国：
欧州連合
EUR, ユーロ
情報源：
ユーロスタット (Eurostat) (Eurostat)
労働
0.1% 0.2%
0.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.2%
0.1%
次の発表 実際 予測
雇用の変化前期比は、指定された四半期のユーロ圏で雇用されている人口の前四半期と比較した変化を示しています。指標計算には、フルタイム、パートタイム、季節労働および臨時労働、自営業など、あらゆるタイプの雇用が含まれます。また、未雇用者（家族の製造会社に雇われている家族など）も含まれます。

指標計算のためのデータは、すべてのEU加盟国で収集されています。国勢調査、雇用および所得税登録、生産活動の調査などに基づいて情報が収集されます。

雇用変化は重要なマクロ経済指標で、ユーロ圏の労働市場の状態を評価することができます。EU経済のその他の重要な指標は、それに基づいて計算されます。例えば、雇用の変化とGDPの変化を並行して評価することは、生産性の指標となります。雇用変化は従業員が受け取った報酬に関するデータと組み合わせて単位労働コストを提供します。

雇用データはまた、付加価値計算に使用されます。

経済学者は、消費者活動の予測と関連して雇用変化に関するデータを解釈するかもしれません。雇用の伸びは、人口の収入が増加し、消費者活動が増加する可能性があることを示唆しています。人々の消費が増えるでしょう。これによって、インフレが進んで目標レベルに到達すと予想することができます。

よって、雇用の伸びは一般的にユーロにとってプラスと見られます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"欧州連合雇用変化前期比 (European Union Employment Change q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025 予備的
0.1%
0.2%
0.1%
2 Q 2025 予備的
0.1%
0.3%
0.2%
1 Q 2025 予備的
0.3%
0.1%
0.1%
4 Q 2024 予備的
0.1%
0.2%
0.2%
3 Q 2024 予備的
0.2%
0.2%
0.1%
2 Q 2024
0.2%
0.2%
2 Q 2024 予備的
0.2%
0.2%
0.3%
1 Q 2024
0.3%
0.3%
0.3%
1 Q 2024 予備的
0.3%
0.2%
0.3%
4 Q 2023
0.3%
0.3%
0.3%
4 Q 2023 予備的
0.3%
0.3%
0.2%
3 Q 2023
0.2%
0.3%
0.3%
3 Q 2023 予備的
0.3%
0.3%
0.1%
2 Q 2023
0.2%
0.2%
0.2%
2 Q 2023 予備的
0.2%
0.3%
0.5%
1 Q 2023
0.6%
0.6%
0.6%
1 Q 2023 予備的
0.6%
0.3%
0.3%
4 Q 2022
0.3%
0.4%
0.4%
4 Q 2022 予備的
0.4%
0.3%
0.3%
3 Q 2022
0.3%
0.2%
0.2%
3 Q 2022 予備的
0.2%
0.5%
0.4%
2 Q 2022
0.4%
0.3%
0.3%
2 Q 2022 予備的
0.3%
0.2%
0.6%
1 Q 2022
0.6%
0.5%
0.5%
1 Q 2022 予備的
0.5%
0.2%
0.4%
4 Q 2021
0.5%
0.5%
0.5%
4 Q 2021 予備的
0.5%
0.4%
1.0%
3 Q 2021
0.9%
0.9%
0.9%
3 Q 2021 予備的
0.9%
0.0%
0.7%
2 Q 2021
0.7%
0.5%
0.5%
2 Q 2021 予備的
0.5%
-0.5%
-0.2%
1 Q 2021
-0.3%
-0.3%
-0.3%
1 Q 2021 予備的
-0.3%
0.7%
0.4%
4 Q 2020
0.3%
0.3%
0.3%
4 Q 2020 予備的
0.3%
-0.4%
1.0%
3 Q 2020
1.0%
0.9%
0.9%
3 Q 2020 予備的
0.9%
-3.1%
-2.9%
2 Q 2020
-2.9%
-2.8%
-2.8%
2 Q 2020 予備的
-2.8%
-0.1%
-0.2%
1 Q 2020
-0.2%
-0.2%
-0.2%
1 Q 2020 予備的
-0.2%
0.1%
0.3%
4 Q 2019
0.3%
0.3%
0.3%
4 Q 2019 予備的
0.3%
0.1%
0.1%
3 Q 2019
0.1%
0.1%
0.1%
3 Q 2019 予備的
0.1%
0.2%
0.2%
2 Q 2019
0.2%
0.2%
0.2%
2 Q 2019 予備的
0.2%
0.3%
0.4%
1 Q 2019
0.3%
0.3%
0.3%
1 Q 2019 予備的
0.3%
0.3%
0.3%
4 Q 2018
0.3%
0.3%
0.3%
12
