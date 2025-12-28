生産者物価指数（Producer Price Index、PPI）前月比は、指定された月の商品及びサービスの国内生産者が受け取った販売価格の前月と比較した平均変化を追跡します。このインデックスは生産者の観点から計算されます。その値は、製品の売上高に直接関連するVATや類似の税金を含まない基本価格を反映しています。実際の価格変動を反映するために、実際の取引量が計算に使用されます。

Eurostatは全加盟国の集計データを計算して公表します。データは数千の製造企業の調査から得られます。製造業者は、鉱業会社、工業会社、電気、ガス、水の供給者の3つのグループに分けられます。価格変動は基準期間と比較して見積もられます。基準期間は5年ごとに改訂され、現在のものは2010年に設定されています。集計指数の算出における加盟国の相対的な加重も時々改訂されます。

PPIは、製品が小売市場に出現する前に、生産レベルでの価格変動を記録します。これによって、消費者レベルでの価格のさらなる変化を予測することができます。PPIは、インフレ圧力の先行指標として用いられています。そのデータは、金融政策の準備に使用されます。

指標の伸びはユーロの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

