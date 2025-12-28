カレンダーセクション

欧州連合生産者物価指数(PPI)前月比 (European Union Producer Price Index (PPI) m/m)

国：
欧州連合
EUR, ユーロ
情報源：
ユーロスタット (Eurostat) (Eurostat)
生産者物価指数（Producer Price Index、PPI）前月比は、指定された月の商品及びサービスの国内生産者が受け取った販売価格の前月と比較した平均変化を追跡します。このインデックスは生産者の観点から計算されます。その値は、製品の売上高に直接関連するVATや類似の税金を含まない基本価格を反映しています。実際の価格変動を反映するために、実際の取引量が計算に使用されます。

Eurostatは全加盟国の集計データを計算して公表します。データは数千の製造企業の調査から得られます。製造業者は、鉱業会社、工業会社、電気、ガス、水の供給者の3つのグループに分けられます。価格変動は基準期間と比較して見積もられます。基準期間は5年ごとに改訂され、現在のものは2010年に設定されています。集計指数の算出における加盟国の相対的な加重も時々改訂されます。

PPIは、製品が小売市場に出現する前に、生産レベルでの価格変動を記録します。これによって、消費者レベルでの価格のさらなる変化を予測することができます。PPIは、インフレ圧力の先行指標として用いられています。そのデータは、金融政策の準備に使用されます。

指標の伸びはユーロの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"欧州連合生産者物価指数(PPI)前月比 (European Union Producer Price Index (PPI) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
0.1%
0.1%
-0.1%
9月 2025
-0.1%
0.1%
-0.4%
8月 2025
-0.3%
0.1%
0.3%
7月 2025
0.4%
-0.2%
0.8%
6月 2025
0.8%
0.3%
-0.6%
5月 2025
-0.6%
-1.7%
-2.2%
4月 2025
-2.2%
-0.3%
-1.7%
3月 2025
-1.6%
0.6%
0.2%
2月 2025
0.2%
0.5%
0.7%
1月 2025
0.8%
0.5%
0.5%
12月 2024
0.4%
0.8%
1.7%
11月 2024
1.6%
-0.6%
0.4%
10月 2024
0.4%
-0.5%
-0.6%
9月 2024
-0.6%
0.7%
0.6%
8月 2024
0.6%
0.8%
0.7%
7月 2024
0.8%
0.3%
0.6%
6月 2024
0.5%
-0.5%
-0.2%
5月 2024
-0.2%
-0.6%
-1.0%
4月 2024
-1.0%
-0.2%
-0.5%
3月 2024
-0.4%
-0.6%
-1.1%
2月 2024
-1.0%
-0.9%
1月 2024
-0.9%
-0.2%
-0.8%
12月 2023
-0.8%
0.2%
-0.3%
11月 2023
-0.3%
0.1%
0.3%
10月 2023
0.2%
-0.7%
0.5%
9月 2023
0.5%
-1.2%
0.7%
8月 2023
0.6%
-3.2%
-0.5%
7月 2023
-0.5%
-3.5%
-0.4%
6月 2023
-0.4%
-3.9%
-1.9%
5月 2023
-1.9%
-3.9%
-3.2%
4月 2023
-3.2%
-3.2%
-1.3%
3月 2023
-1.6%
-2.8%
-0.4%
2月 2023
-0.5%
-2.7%
-2.8%
1月 2023
-2.8%
-1.4%
1.1%
12月 2022
1.1%
-1.7%
-1.0%
11月 2022
-0.9%
-0.5%
-3.0%
10月 2022
-2.9%
2.8%
1.6%
9月 2022
1.6%
2.8%
5.0%
8月 2022
5.0%
1.8%
4.0%
7月 2022
4.0%
0.0%
1.3%
6月 2022
1.1%
2.4%
0.5%
5月 2022
0.7%
3.1%
1.2%
4月 2022
1.2%
4.3%
5.3%
3月 2022
5.3%
2.7%
1.1%
2月 2022
1.1%
4.5%
5.1%
1月 2022
5.2%
3.6%
3.0%
12月 2021
2.9%
3.0%
1.8%
11月 2021
1.8%
5.9%
5.4%
10月 2021
5.4%
2.2%
2.8%
9月 2021
2.7%
1.2%
1.1%
12345
