ユーロ圏公式準備資産 (Euro Area Official Reserve Assets)

国：
欧州連合
EUR, ユーロ
情報源：
欧州中央銀行 (European Central Bank)
セクター
金銭
€​1754.630 B
€​1709.780 B
最後の発表 重要性 実際 予測
€​1754.630 B
次の発表 実際 予測
公式準備資産はユーロ圏の金融当局が外貨建てで保有する資産で、国際収支の資金調達、為替市場への介入による為替レートへの影響、およびその他の関連する目的(例: ユーロ圏の通貨と経済に対する信頼の維持)で使用されます。

準備資産には、金貨、IMFの準備ポジション、特別引出権、デリバティブおよびその他の金融資産が含まれます。この指標は、市場価格、取引、市場再評価およびその他の変化での株価の月次データを反映しています。

共通のEU準備資産は、EU加盟国の中央銀行が提供する準備データに基づいて計算されます。一般的なEUの価値に加えて、ECBレポートは国別にデータも提供します。

この指標がユーロ尾相場に与える影響は、付随する要因によって決まります。

直近値:

実際のデータ

"ユーロ圏公式準備資産 (Euro Area Official Reserve Assets)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
€​1754.630 B
€​1709.780 B
10月 2025
€​1709.780 B
€​1622.220 B
9月 2025
€​1622.220 B
€​1507.850 B
8月 2025
€​1507.850 B
€​1498.950 B
7月 2025
€​1498.950 B
€​1462.100 B
6月 2025
€​1462.100 B
€​1507.680 B
5月 2025
€​1507.680 B
€​1496.920 B
4月 2025
€​1496.920 B
€​1510.270 B
3月 2025
€​1510.270 B
€​1477.770 B
2月 2025
€​1477.770 B
€​1457.530 B
1月 2025
€​1457.530 B
€​1394.030 B
12月 2024
€​1394.030 B
€​1391.730 B
11月 2024
€​1391.730 B
€​1386.880 B
10月 2024
€​1386.880 B
€​1318.880 B
9月 2024
€​1318.880 B
€​1288.390 B
8月 2024
€​1288.390 B
€​1282.790 B
7月 2024
€​1282.790 B
€​1267.630 B
6月 2024
€​1267.630 B
€​1253.080 B
5月 2024
€​1253.080 B
€​1253.840 B
4月 2024
€​1253.840 B
€​1214.960 B
3月 2024
€​1214.960 B
€​1156.110 B
2月 2024
€​1156.110 B
€​1158.000 B
1月 2024
€​1158.000 B
€​1147.670 B
12月 2023
€​1147.670 B
€​1145.500 B
11月 2023
€​1145.500 B
€​1154.150 B
10月 2023
€​1154.150 B
€​1113.490 B
9月 2023
€​1113.490 B
€​1118.770 B
8月 2023
€​1118.770 B
€​1109.690 B
7月 2023
€​1109.690 B
€​1105.600 B
6月 2023
€​1105.600 B
€​1140.490 B
5月 2023
€​1140.490 B
€​1120.800 B
4月 2023
€​1120.800 B
€​1133.100 B
3月 2023
€​1133.100 B
€​1096.090 B
2月 2023
€​1096.090 B
€​1125.360 B
1月 2023
€​1125.360 B
€​1114.240 B
12月 2022
€​1114.240 B
€​1115.100 B
11月 2022
€​1115.100 B
€​1111.830 B
10月 2022
€​1111.830 B
€​1135.790 B
9月 2022
€​1135.790 B
€​1130.630 B
8月 2022
€​1130.630 B
€​1129.150 B
7月 2022
€​1129.150 B
€​1122.090 B
6月 2022
€​1122.090 B
€​1108.250 B
5月 2022
€​1108.250 B
€​1144.220 B
4月 2022
€​1144.220 B
€​1102.820 B
3月 2022
€​1102.820 B
€​1091.820 B
2月 2022
€​1091.820 B
€​1056.850 B
1月 2022
€​1056.850 B
€​1057.000 B
12月 2021
€​1057.000 B
€​1045.370 B
11月 2021
€​1045.370 B
€​1019.310 B
10月 2021
€​1019.310 B
€​1002.400 B
123
