ユーロ圏公式準備資産 (Euro Area Official Reserve Assets)
欧州連合
EUR, ユーロ
|€1754.630 B
€1709.780 B
公式準備資産はユーロ圏の金融当局が外貨建てで保有する資産で、国際収支の資金調達、為替市場への介入による為替レートへの影響、およびその他の関連する目的(例: ユーロ圏の通貨と経済に対する信頼の維持)で使用されます。
準備資産には、金貨、IMFの準備ポジション、特別引出権、デリバティブおよびその他の金融資産が含まれます。この指標は、市場価格、取引、市場再評価およびその他の変化での株価の月次データを反映しています。
共通のEU準備資産は、EU加盟国の中央銀行が提供する準備データに基づいて計算されます。一般的なEUの価値に加えて、ECBレポートは国別にデータも提供します。
この指標がユーロ尾相場に与える影響は、付随する要因によって決まります。
直近値:
実際のデータ
"ユーロ圏公式準備資産 (Euro Area Official Reserve Assets)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
€1754.630 B
€1709.780 B
10月 2025
€1709.780 B
€1622.220 B
9月 2025
€1622.220 B
€1507.850 B
8月 2025
€1507.850 B
€1498.950 B
7月 2025
€1498.950 B
€1462.100 B
6月 2025
€1462.100 B
€1507.680 B
5月 2025
€1507.680 B
€1496.920 B
4月 2025
€1496.920 B
€1510.270 B
3月 2025
€1510.270 B
€1477.770 B
2月 2025
€1477.770 B
€1457.530 B
1月 2025
€1457.530 B
€1394.030 B
12月 2024
€1394.030 B
€1391.730 B
11月 2024
€1391.730 B
€1386.880 B
10月 2024
€1386.880 B
€1318.880 B
9月 2024
€1318.880 B
€1288.390 B
8月 2024
€1288.390 B
€1282.790 B
7月 2024
€1282.790 B
€1267.630 B
6月 2024
€1267.630 B
€1253.080 B
5月 2024
€1253.080 B
€1253.840 B
4月 2024
€1253.840 B
€1214.960 B
3月 2024
€1214.960 B
€1156.110 B
2月 2024
€1156.110 B
€1158.000 B
1月 2024
€1158.000 B
€1147.670 B
12月 2023
€1147.670 B
€1145.500 B
11月 2023
€1145.500 B
€1154.150 B
10月 2023
€1154.150 B
€1113.490 B
9月 2023
€1113.490 B
€1118.770 B
8月 2023
€1118.770 B
€1109.690 B
7月 2023
€1109.690 B
€1105.600 B
6月 2023
€1105.600 B
€1140.490 B
5月 2023
€1140.490 B
€1120.800 B
4月 2023
€1120.800 B
€1133.100 B
3月 2023
€1133.100 B
€1096.090 B
2月 2023
€1096.090 B
€1125.360 B
1月 2023
€1125.360 B
€1114.240 B
12月 2022
€1114.240 B
€1115.100 B
11月 2022
€1115.100 B
€1111.830 B
10月 2022
€1111.830 B
€1135.790 B
9月 2022
€1135.790 B
€1130.630 B
8月 2022
€1130.630 B
€1129.150 B
7月 2022
€1129.150 B
€1122.090 B
6月 2022
€1122.090 B
€1108.250 B
5月 2022
€1108.250 B
€1144.220 B
4月 2022
€1144.220 B
€1102.820 B
3月 2022
€1102.820 B
€1091.820 B
2月 2022
€1091.820 B
€1056.850 B
1月 2022
€1056.850 B
€1057.000 B
12月 2021
€1057.000 B
€1045.370 B
11月 2021
€1045.370 B
€1019.310 B
10月 2021
€1019.310 B
€1002.400 B
