経済指標カレンダー
欧州連合雇用レベル (European Union Employment Level)
|中
|172.049 M
|
171.840 M
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
172.049 M
|次の発表
|実際
|予測
|
前
雇用レベルは、報告された四半期に欧州連合で雇用されている人の総数を示しています。雇用者とは、前週に少なくとも1時間有給で働いた15歳以上の人、および雇用されていたが病気、休暇、ストライキなどのために仕事を休んでいた人と定義されています。ユーロスタットは、四半期および年間の雇用データを公開しています。
この指標は、EU労働力調査に基づいて計算されます。調査は、介護施設、寄宿舎、養護施設などの集合世帯を除く民間世帯で実施されます。調査の主な目的は、人口を相互に排他的な3つのグループ(雇用、失業者、経済的に不活発な人口(学生、年金受給者、主婦))に分類することです。
一般的な雇用レベルと雇用率に加えて、ユーロスタットは、性別と年齢ごとの雇用統計を公開しています。
雇用レベルの変化は、直接家計の収入に影響し、それに応じて、人口の購買力にも影響します。したがって、より高い指標の読み取り値は、ユーロ相場にとってプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
"欧州連合雇用レベル (European Union Employment Level)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
