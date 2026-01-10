カレンダーセクション

雇用レベルは、報告された四半期に欧州連合で雇用されている人の総数を示しています。雇用者とは、前週に少なくとも1時間有給で働いた15歳以上の人、および雇用されていたが病気、休暇、ストライキなどのために仕事を休んでいた人と定義されています。ユーロスタットは、四半期および年間の雇用データを公開しています。

この指標は、EU労働力調査に基づいて計算されます。調査は、介護施設、寄宿舎、養護施設などの集合世帯を除く民間世帯で実施されます。調査の主な目的は、人口を相互に排他的な3つのグループ(雇用、失業者、経済的に不活発な人口(学生、年金受給者、主婦))に分類することです。

一般的な雇用レベルと雇用率に加えて、ユーロスタットは、性別と年齢ごとの雇用統計を公開しています。

雇用レベルの変化は、直接家計の収入に影響し、それに応じて、人口の購買力にも影響します。したがって、より高い指標の読み取り値は、ユーロ相場にとってプラスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

"欧州連合雇用レベル (European Union Employment Level)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025 予備的
172.049 M
171.840 M
2 Q 2025 予備的
171.695 M
171.536 M
1 Q 2025 予備的
171.791 M
171.266 M
4 Q 2024 予備的
171.166 M
170.981 M
3 Q 2024 予備的
170.877 M
170.571 M
2 Q 2024 予備的
170.184 M
169.809 M
1 Q 2024
169.861 M
169.842 M
1 Q 2024 予備的
169.842 M
169.323 M
4 Q 2023
167.534 M
167.479 M
4 Q 2023 予備的
167.479 M
168.734 M
3 Q 2023
168.734 M
168.720 M
3 Q 2023 予備的
168.720 M
168.252 M
2 Q 2023
168.462 M
168.494 M
2 Q 2023 予備的
168.494 M
168.162 M
1 Q 2023
168.181 M
167.817 M
1 Q 2023 予備的
167.817 M
165.063 M
4 Q 2022
165.042 M
165.073 M
4 Q 2022 予備的
165.073 M
164.488 M
3 Q 2022
164.500 M
164.475 M
3 Q 2022 予備的
164.475 M
164.105 M
2 Q 2022
164.098 M
163.413 M
2 Q 2022 予備的
163.413 M
162.978 M
1 Q 2022
162.875 M
162.551 M
1 Q 2022 予備的
162.551 M
161.799 M
4 Q 2021
161.858 M
161.758 M
4 Q 2021 予備的
161.758 M
160.976 M
3 Q 2021
160.974 M
160.758 M
3 Q 2021 予備的
160.758 M
159.269 M
2 Q 2021
158.953 M
158.447 M
2 Q 2021 予備的
158.447 M
157.683 M
1 Q 2021
157.619 M
157.441 M
1 Q 2021 予備的
157.441 M
157.972 M
4 Q 2020
157.948 M
157.927 M
4 Q 2020 予備的
157.927 M
157.389 M
3 Q 2020
157.387 M
157.346 M
3 Q 2020 予備的
157.346 M
155.893 M
2 Q 2020
155.597 M
155.895 M
2 Q 2020 予備的
155.895 M
160.439 M
1 Q 2020
160.371 M
160.363 M
1 Q 2020 予備的
160.363 M
160.756 M
4 Q 2019
160.746 M
160.585 M
4 Q 2019 予備的
160.585 M
160.148 M
3 Q 2019
160.128 M
160.170 M
3 Q 2019 予備的
160.170 M
159.956 M
2 Q 2019
160.006 M
159.930 M
2 Q 2019 予備的
159.930 M
159.555 M
1 Q 2019
159.500 M
