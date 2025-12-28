欧州中央銀行の預金金利決定は、金融政策会議で6週間ごとにECB理事会によって下され会議の直後に発表されます。

これは、ECBが採用した3つの主要な金利のうちの1つです（他の2つは主要資金供給オペの利率と限界貸出ファシリティ金利です）。預金ファシリティ金利は、ユーロシステムとの一晩の預金を行うために商業銀行によって使用されます。ECBは、インフレ見通しと経済成長に応じて預金金利を決定します。

集中的な経済成長を達成してインフレを目標レベル（ユーロ圏の現在の水準は2％）に高めることを目的としている場合、中央銀行はしばしば預金ファシリティ金利を含む金利を引き下げます。預金ファシリティは2014年以来マイナスとなっています。マイナス金利は、銀行が国民経済にお金を投資し、他の銀行や企業に資金を貸すよう促すことによって、金融の流れを強化することを目指しています。

預金ファシリティの引き下げは、ユーロの引き下げにつながります。

