経済指標カレンダー
欧州中央銀行(ECB)中銀預金金利決定 (European Central Bank (ECB) Deposit Facility Rate Decision)
|高
|2.00%
|
2.00%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
2.00%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
欧州中央銀行の預金金利決定は、金融政策会議で6週間ごとにECB理事会によって下され会議の直後に発表されます。
これは、ECBが採用した3つの主要な金利のうちの1つです（他の2つは主要資金供給オペの利率と限界貸出ファシリティ金利です）。預金ファシリティ金利は、ユーロシステムとの一晩の預金を行うために商業銀行によって使用されます。ECBは、インフレ見通しと経済成長に応じて預金金利を決定します。
集中的な経済成長を達成してインフレを目標レベル（ユーロ圏の現在の水準は2％）に高めることを目的としている場合、中央銀行はしばしば預金ファシリティ金利を含む金利を引き下げます。預金ファシリティは2014年以来マイナスとなっています。マイナス金利は、銀行が国民経済にお金を投資し、他の銀行や企業に資金を貸すよう促すことによって、金融の流れを強化することを目指しています。
預金ファシリティの引き下げは、ユーロの引き下げにつながります。
直近値:
実際のデータ
"欧州中央銀行(ECB)中銀預金金利決定 (European Central Bank (ECB) Deposit Facility Rate Decision)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用