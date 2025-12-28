欧州中央銀行の金利決定は、金融政策会議で6週間ごとにECB理事会によって下され会議の直後に発表されます。これは、ユーロ相場に影響を与える可能性のある、ユーロ圏における最も重要なマクロ経済事象の1つです。

預金ファシリティ金利に加えて、ECBの主要金利には、主要資金供給オペの利率と限界貸出ファシリティ金利が含まれています。リファイナンス金利は通常、ユーロ圏の金融システムに大量の流動性をもたらし、地域における貸出活動に影響を与えます。それは可能な最低金利を表し、銀行がECB入札の流動性のために示します。ECBは、そのような入札を通じて固定リファイナンス金利で流動性を提供しています。

ECBは、インフレ見通しと経済成長に応じてリファイナンス金利を決定します。金利が低いほど、商業銀行がECBから資金を借りるには安いので、消費者およびビジネスローンの利率は低くなります。したがって、リファイナンス金利の引き下げは、ユーロを安価にし、インフレ・プロセスを加速し、銀行システムに流動性を提供します。

ECB金利の引き下げはユーロにとってマイナスと見なされます。ECBがリファイナンス金利を上げると、ユーロ相場が上昇します。

