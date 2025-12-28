カレンダーセクション

欧州連合景況指数 (European Union Business Climate Indicator)

国：
欧州連合
EUR, ユーロ
情報源：
欧州委員会 (European Commission)
ビジネス気候指標（BCI）は、毎月ユーロ圏の製造部門の開発状況を評価します。この指標は業界をリードする業界関係者の調査を含む要因分析に基づいています。ユーロ圏のサンプルサイズは、ユーロ圏の製造業のすべての部門を代表する約2万社です。各国の企業数は、特定の国のユーロ圏経済への貢献度に応じて選択されます。

Unlike the Industrial Confidence Index, which is calculated based on three values, the BCI is calculated using five variables. 計算には、生産量、国内消費と輸出の新規受注数、過去3か月の在庫、生産量の見通しの調査結果が含まれています。

回答者には、状況が改善されたか、悪化したか、変わらないか、上記変数の定性的評価を提供するよう求められます。

ビジネス気候指標（BCI）は、ユーロ圏の製造部門の開発状況の指標です。その一般化された性質のために、ユーロ圏におけるビジネス状況の相対的なイメージが反映されています。経済学者は、それを経済発展の複合指標の1つと考えます。BCIの伸びは、製造部門の状況の改善を示しており、生産高の主要指標となっています。投資家は、指標の伸びを投資を増やすシグナルと解釈します。 指数の変化は、通常、ユーロ相場に弱く短期的な影響を与えます。しかし、指数チャートの急激な動きは、通常、変化する経済状況の重要な指標と見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"欧州連合景況指数 (European Union Business Climate Indicator)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
-0.66
-0.43
-0.47
10月 2025
-0.46
-0.70
-0.73
9月 2025
-0.76
-0.71
-0.72
8月 2025
-0.72
-0.68
-0.71
7月 2025
-0.72
-0.62
-0.78
6月 2025
-0.78
-0.46
-0.57
5月 2025
-0.55
-0.57
-0.66
4月 2025
-0.67
-0.63
-0.72
3月 2025
-0.73
-0.73
-0.75
2月 2025
-0.74
-0.85
-0.92
1月 2025
-0.94
-0.82
-0.91
12月 2024
-0.91
-0.87
-0.78
11月 2024
-0.77
-0.86
-0.93
10月 2024
-0.96
-0.69
-0.76
9月 2024
-0.76
-0.66
-0.62
8月 2024
-0.62
-0.44
-0.61
7月 2024
-0.61
-0.47
6月 2024
-0.46
-0.40
5月 2024
-0.39
-0.51
4月 2024
-0.53
-0.32
3月 2024
-0.30
-0.41
2月 2024
-0.42
-0.42
1月 2024
-0.40
-0.50
12月 2023
-0.45
-0.39
11月 2023
-0.39
-0.33
10月 2023
-0.33
-0.35
9月 2023
-0.36
-0.41
8月 2023
-0.33
-0.09
7月 2023
-0.09
0.06
6月 2023
0.06
0.19
5月 2023
0.19
0.51
4月 2023
0.54
0.70
3月 2023
0.70
0.71
2月 2023
0.72
0.70
1月 2023
0.69
0.57
12月 2022
0.54
0.54
11月 2022
0.54
0.74
10月 2022
0.76
0.82
9月 2022
0.81
0.83
8月 2022
0.83
1.11
7月 2022
1.14
1.45
6月 2022
1.47
1.28
5月 2022
1.26
1.59
4月 2022
1.98
1.68
3月 2022
1.67
1.79
2月 2022
1.79
1.80
1月 2022
1.81
1.78
12月 2021
1.84
1.79
11月 2021
1.80
1.75
10月 2021
1.76
1.71
