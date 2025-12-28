ビジネス気候指標（BCI）は、毎月ユーロ圏の製造部門の開発状況を評価します。この指標は業界をリードする業界関係者の調査を含む要因分析に基づいています。ユーロ圏のサンプルサイズは、ユーロ圏の製造業のすべての部門を代表する約2万社です。各国の企業数は、特定の国のユーロ圏経済への貢献度に応じて選択されます。

Unlike the Industrial Confidence Index, which is calculated based on three values, the BCI is calculated using five variables. 計算には、生産量、国内消費と輸出の新規受注数、過去3か月の在庫、生産量の見通しの調査結果が含まれています。

回答者には、状況が改善されたか、悪化したか、変わらないか、上記変数の定性的評価を提供するよう求められます。

ビジネス気候指標（BCI）は、ユーロ圏の製造部門の開発状況の指標です。その一般化された性質のために、ユーロ圏におけるビジネス状況の相対的なイメージが反映されています。経済学者は、それを経済発展の複合指標の1つと考えます。BCIの伸びは、製造部門の状況の改善を示しており、生産高の主要指標となっています。投資家は、指標の伸びを投資を増やすシグナルと解釈します。 指数の変化は、通常、ユーロ相場に弱く短期的な影響を与えます。しかし、指数チャートの急激な動きは、通常、変化する経済状況の重要な指標と見なされます。

直近値: