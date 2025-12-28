カレンダーセクション

経済指標カレンダー

ZEW 欧州連合景況感指標 (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)

国：
欧州連合
EUR, ユーロ
情報源：
欧州経済研究センター（Centre for European Economic Research） (Centre for European Economic Research)
セクター
ビジネス
33.7
最後の発表 重要性 実際 予測
16.0
33.7
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

ZEWの経済的感情指標は、銀行、保険会社、企業の財務部門から約350名のアナリストの調査に基づいて、欧州経済研究センター（ドイツ、マンハイム）によって月次計算されます。

専門家は、経済状況、インフレ率、短期金利、長期金利、株式市場、他の主要通貨に対するユーロの為替レート、原油価格に関する実際の経済状況と6ヶ月の期待値の評価を表明するように求められます。質問は、ドイツ、フランス、イタリア、ユーロ圏全体での個別状況に関するものです。この指標は、米国、日本、英国についても計算されています。

調査参加者は、定量的ではなく定性的な評価、すなわちパラメータが増加するか、低下するか、または変化しないかを示します。指数は、正と負の予想の差です。例えば、参加者の30％が経済状況が改善すると予想し、40％が悪化すると予想した場合、ZEW経済感情指標値は-10になります。正の値は、楽観主義者の割合が悲観主義者よりも高いことを意味し、逆もまた同様です。

このインデックスは、機関投資家の感情を反映しています。指数の伸びは好ましい期待を意味します。これにより、ユーロ圏の経済への投資の予測が可能になります。これは、ユーロ相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ZEW 欧州連合景況感指標 (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
12月 2025
33.7
11月 2025
N/D
16.2
22.7
10月 2025
22.7
16.5
26.1
9月 2025
26.1
17.6
25.1
8月 2025
25.1
18.3
36.1
7月 2025
36.1
16.4
35.3
6月 2025
35.3
16.6
11.6
5月 2025
11.6
0.7
-18.5
4月 2025
-18.5
27.1
39.8
3月 2025
39.8
36.1
24.2
2月 2025
24.2
-5.3
18.0
1月 2025
18.0
39.0
17.0
12月 2024
17.0
-15.9
12.5
11月 2024
12.5
31.3
20.1
10月 2024
20.1
21.3
9.3
9月 2024
9.3
7.5
17.9
8月 2024
17.9
41.1
43.7
7月 2024
43.7
49.5
51.3
6月 2024
51.3
49.2
47.0
5月 2024
47.0
-0.8
43.9
4月 2024
43.9
6.0
33.5
3月 2024
33.5
25.0
2月 2024
25.0
22.7
1月 2024
22.7
23.0
12月 2023
23.0
8.0
13.8
11月 2023
13.8
-3.3
2.3
10月 2023
2.3
-7.2
-8.9
9月 2023
-8.9
-8.8
-5.5
8月 2023
-5.5
-11.1
-12.2
7月 2023
-12.2
-9.7
-10.0
6月 2023
-10.0
-1.5
-9.4
5月 2023
-9.4
8.2
6.4
4月 2023
6.4
19.8
10.0
3月 2023
10.0
23.2
29.7
2月 2023
29.7
-29.7
16.7
1月 2023
16.7
-61.5
-23.6
12月 2022
-23.6
-67.2
-38.7
11月 2022
-38.7
-67.0
-59.7
10月 2022
-59.7
-60.6
-60.7
9月 2022
-60.7
-52.0
-54.9
8月 2022
-54.9
-42.5
-51.1
7月 2022
-51.1
-32.8
-28.0
6月 2022
-28.0
-24.3
-29.5
5月 2022
-29.5
-41.0
-43.0
4月 2022
-43.0
0.2
-38.7
3月 2022
-38.7
49.3
48.6
2月 2022
48.6
38.4
49.4
1月 2022
49.4
26.4
26.8
12月 2021
26.8
23.5
25.9
11月 2021
25.9
26.1
21.0
12345
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード