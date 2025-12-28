ZEWの経済的感情指標は、銀行、保険会社、企業の財務部門から約350名のアナリストの調査に基づいて、欧州経済研究センター（ドイツ、マンハイム）によって月次計算されます。

専門家は、経済状況、インフレ率、短期金利、長期金利、株式市場、他の主要通貨に対するユーロの為替レート、原油価格に関する実際の経済状況と6ヶ月の期待値の評価を表明するように求められます。質問は、ドイツ、フランス、イタリア、ユーロ圏全体での個別状況に関するものです。この指標は、米国、日本、英国についても計算されています。

調査参加者は、定量的ではなく定性的な評価、すなわちパラメータが増加するか、低下するか、または変化しないかを示します。指数は、正と負の予想の差です。例えば、参加者の30％が経済状況が改善すると予想し、40％が悪化すると予想した場合、ZEW経済感情指標値は-10になります。正の値は、楽観主義者の割合が悲観主義者よりも高いことを意味し、逆もまた同様です。

このインデックスは、機関投資家の感情を反映しています。指数の伸びは好ましい期待を意味します。これにより、ユーロ圏の経済への投資の予測が可能になります。これは、ユーロ相場にプラスの影響を与える可能性があります。

