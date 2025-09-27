CalendarioSezioni

Approvazioni edilizie australiane su base mensile (Australia Building Approvals m/m)

Australia
AUD, Dollaro australiano
Bureau of Statistics australiano (Australian Bureau of Statistics)
Medio -8.2% -0.6%
12.2%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
8.0%
-8.2%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le approvazioni edilizie australiane su base mensile rappresentano una variazione del numero di permessi rilasciati dalle autorità governative per nuovi progetti di costruzione, tra cui edifici residenziali, commerciali e industriali, nel mese riportato rispetto al precedente. Il calcolo include quanto segue:

  • Approvazioni di nuove costruzioni
  • Approvazioni per modifiche e aggiunte a edifici esistenti
  • Approvazioni per lavori di riparazione e costruzione

Le statistiche includono le approvazioni per la costruzione di edifici residenziali del valore di 10.000 $ o più. Il costo minimo degli edifici non residenziali inclusi nel calcolo dell'indicatore è di 50.000 $.

I dati per il calcolo vengono raccolti da enti governativi locali e agenzie di certificazione. Le cifre sono destagionalizzate, perché l'intensità di costruzione è tradizionalmente più alta in alcuni periodi. Pertanto, la destagionalizzazione consente un confronto dei dati mensile più corretto.

Il valore riflette l'attuale domanda di alloggi ed edifici commerciali. È considerato un indicatore principale dell'attività nazionale del settore edile: un aumento del numero di approvazioni di costruzione porterà successivamente ad un aumento dei progetti. Inoltre, l'indicatore può influenzare indirettamente il settore bancario (a causa di prestiti ipotecari e crediti per l'espansione della produzione).

Pertanto, la crescita dell'indicatore potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Approvazioni edilizie australiane su base mensile (Australia Building Approvals m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-8.2%
-0.6%
12.2%
giu 2025
11.9%
1.6%
2.2%
mag 2025
3.2%
-2.3%
-4.1%
apr 2025
-5.7%
-1.8%
-7.1%
mar 2025
-8.8%
0.7%
-0.2%
feb 2025
-0.3%
0.9%
6.9%
gen 2025
6.3%
0.4%
1.7%
dic 2024
0.7%
0.7%
-3.4%
nov 2024
-3.6%
0.0%
5.2%
ott 2024
4.2%
1.4%
5.8%
set 2024
4.4%
-0.2%
-3.9%
ago 2024
-6.1%
1.3%
11.0%
lug 2024
10.4%
-3.8%
-6.4%
giu 2024
-6.5%
-0.9%
5.7%
mag 2024
5.5%
-1.5%
1.9%
apr 2024
-0.3%
3.4%
2.7%
mar 2024
1.9%
0.8%
-0.9%
feb 2024
-1.9%
5.1%
-2.5%
gen 2024
-1.0%
7.6%
-10.1%
dic 2023
-9.5%
7.0%
0.3%
nov 2023
1.6%
-11.4%
7.2%
ott 2023
7.5%
-9.0%
-4.0%
set 2023
-4.6%
-1.7%
8.1%
ago 2023
7.0%
17.9%
-7.4%
lug 2023
-8.1%
-10.8%
-7.9%
giu 2023
-7.7%
-5.9%
20.5%
mag 2023
20.6%
8.6%
-6.8%
apr 2023
-8.1%
-7.4%
-1.0%
mar 2023
-0.1%
-3.5%
3.9%
feb 2023
4.0%
-2.6%
-27.1%
gen 2023
-27.6%
-6.3%
15.3%
dic 2022
18.5%
14.6%
-8.8%
nov 2022
-9.0%
17.6%
-5.6%
ott 2022
-6.0%
-14.4%
-8.1%
set 2022
-5.8%
4.7%
23.1%
ago 2022
28.1%
6.1%
-18.2%
lug 2022
-17.2%
-5.8%
-0.6%
giu 2022
-0.7%
-13.1%
11.2%
mag 2022
9.9%
20.4%
-3.9%
apr 2022
-2.4%
4.3%
-19.2%
mar 2022
-18.5%
23.1%
42.0%
feb 2022
43.5%
-7.6%
-27.1%
gen 2022
-27.9%
0.7%
9.8%
dic 2021
8.2%
-1.8%
2.6%
nov 2021
3.6%
-2.0%
-13.6%
ott 2021
-12.9%
5.6%
-3.9%
set 2021
-4.3%
-12.7%
7.6%
ago 2021
6.8%
-6.4%
-8.6%
lug 2021
-8.6%
6.0%
-5.5%
giu 2021
-6.7%
-7.4%
-7.6%
12345
