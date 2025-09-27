Le approvazioni edilizie australiane su base mensile rappresentano una variazione del numero di permessi rilasciati dalle autorità governative per nuovi progetti di costruzione, tra cui edifici residenziali, commerciali e industriali, nel mese riportato rispetto al precedente. Il calcolo include quanto segue:

Approvazioni di nuove costruzioni

Approvazioni per modifiche e aggiunte a edifici esistenti

Approvazioni per lavori di riparazione e costruzione

Le statistiche includono le approvazioni per la costruzione di edifici residenziali del valore di 10.000 $ o più. Il costo minimo degli edifici non residenziali inclusi nel calcolo dell'indicatore è di 50.000 $.

I dati per il calcolo vengono raccolti da enti governativi locali e agenzie di certificazione. Le cifre sono destagionalizzate, perché l'intensità di costruzione è tradizionalmente più alta in alcuni periodi. Pertanto, la destagionalizzazione consente un confronto dei dati mensile più corretto.

Il valore riflette l'attuale domanda di alloggi ed edifici commerciali. È considerato un indicatore principale dell'attività nazionale del settore edile: un aumento del numero di approvazioni di costruzione porterà successivamente ad un aumento dei progetti. Inoltre, l'indicatore può influenzare indirettamente il settore bancario (a causa di prestiti ipotecari e crediti per l'espansione della produzione).

Pertanto, la crescita dell'indicatore potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

Ultimi valori: