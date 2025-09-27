Calendario Economico
Approvazioni edilizie australiane su base mensile (Australia Building Approvals m/m)
|Medio
|-8.2%
|-0.6%
|
12.2%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|8.0%
|
-8.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le approvazioni edilizie australiane su base mensile rappresentano una variazione del numero di permessi rilasciati dalle autorità governative per nuovi progetti di costruzione, tra cui edifici residenziali, commerciali e industriali, nel mese riportato rispetto al precedente. Il calcolo include quanto segue:
- Approvazioni di nuove costruzioni
- Approvazioni per modifiche e aggiunte a edifici esistenti
- Approvazioni per lavori di riparazione e costruzione
Le statistiche includono le approvazioni per la costruzione di edifici residenziali del valore di 10.000 $ o più. Il costo minimo degli edifici non residenziali inclusi nel calcolo dell'indicatore è di 50.000 $.
I dati per il calcolo vengono raccolti da enti governativi locali e agenzie di certificazione. Le cifre sono destagionalizzate, perché l'intensità di costruzione è tradizionalmente più alta in alcuni periodi. Pertanto, la destagionalizzazione consente un confronto dei dati mensile più corretto.
Il valore riflette l'attuale domanda di alloggi ed edifici commerciali. È considerato un indicatore principale dell'attività nazionale del settore edile: un aumento del numero di approvazioni di costruzione porterà successivamente ad un aumento dei progetti. Inoltre, l'indicatore può influenzare indirettamente il settore bancario (a causa di prestiti ipotecari e crediti per l'espansione della produzione).
Pertanto, la crescita dell'indicatore potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Approvazioni edilizie australiane su base mensile (Australia Building Approvals m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
