L’indice dei prezzi a catena del PIL australiano su base trimestrale riflette una variazione dei prezzi di beni e servizi inclusi nel calcolo del PIL nel trimestre riportato rispetto allo stesso trimestre dell'anno base. I prezzi per beni e servizi importati non sono presi in considerazione. L’indice dei prezzi a catena del PIL viene utilizzato per misurare l'inflazione e l'attività economica.

