Calendario Economico
Tasso di partecipazione australiano (Australia Participation Rate)
|Basso
|66.8%
|67.2%
|
67.0%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|67.0%
|
66.8%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il tasso di partecipazione in Australia riflette il tasso di persone in età lavorativa che sono impiegate o sono attivamente alla ricerca di un impiego, in relazione alla forza lavoro totale (persone di età pari o superiore a 15 anni).
L'indicatore è considerato una metrica della parte attiva dell'intera forza lavoro della nazione. Ad esempio, molte persone possono scoraggiarsi in condizioni di recessione economica e smettere di cercare lavoro. Pertanto, tali individui sono esclusi dalla popolazione economicamente attiva. Le statistiche confermano questa logica: durante la recessione, la quota di popolazione economicamente attiva è notevolmente ridotta. Inoltre, la popolazione economicamente attiva non comprende casalinghe, pensionati e altre categorie di persone che non lavorano sia per volontà sia in relazione a determinate circostanze.
L'indicatore viene solitamente analizzato insieme al tasso di disoccupazione, perché le persone classificate come disoccupate potrebbero non essere partecipanti attivi al mercato del lavoro. D'altra parte, i disoccupati possono avere un reddito e partecipare ai processi economici. Questa categoria può includere pensionati che spendono i loro risparmi o studenti che cercano di acquisire esperienza per entrare nel mercato del lavoro in seguito.
La percentuale di popolazione economicamente attiva può essere ridotta a causa di cambiamenti sociali strutturali, non solo a causa della salute economica generale. Ad esempio, l'aumento del tasso di natalità porta ad una diminuzione del numero di donne che lavorano.
L'interpretazione parallela del tasso di partecipazione e del tasso di disoccupazione consente una migliore comprensione delle tendenze generali dell'occupazione nell'economia.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di partecipazione australiano (Australia Participation Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
