Tasso di partecipazione australiano (Australia Participation Rate)

Paese:
Australia
AUD, Dollaro australiano
Sorgente:
Bureau of Statistics australiano (Australian Bureau of Statistics)
Settore
Lavoro
Basso 66.8% 67.2%
67.0%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
67.0%
66.8%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il tasso di partecipazione in Australia riflette il tasso di persone in età lavorativa che sono impiegate o sono attivamente alla ricerca di un impiego, in relazione alla forza lavoro totale (persone di età pari o superiore a 15 anni).

L'indicatore è considerato una metrica della parte attiva dell'intera forza lavoro della nazione. Ad esempio, molte persone possono scoraggiarsi in condizioni di recessione economica e smettere di cercare lavoro. Pertanto, tali individui sono esclusi dalla popolazione economicamente attiva. Le statistiche confermano questa logica: durante la recessione, la quota di popolazione economicamente attiva è notevolmente ridotta. Inoltre, la popolazione economicamente attiva non comprende casalinghe, pensionati e altre categorie di persone che non lavorano sia per volontà sia in relazione a determinate circostanze.

L'indicatore viene solitamente analizzato insieme al tasso di disoccupazione, perché le persone classificate come disoccupate potrebbero non essere partecipanti attivi al mercato del lavoro. D'altra parte, i disoccupati possono avere un reddito e partecipare ai processi economici. Questa categoria può includere pensionati che spendono i loro risparmi o studenti che cercano di acquisire esperienza per entrare nel mercato del lavoro in seguito.

La percentuale di popolazione economicamente attiva può essere ridotta a causa di cambiamenti sociali strutturali, non solo a causa della salute economica generale. Ad esempio, l'aumento del tasso di natalità porta ad una diminuzione del numero di donne che lavorano.

L'interpretazione parallela del tasso di partecipazione e del tasso di disoccupazione consente una migliore comprensione delle tendenze generali dell'occupazione nell'economia.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di partecipazione australiano (Australia Participation Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
66.8%
67.2%
67.0%
lug 2025
67.0%
67.2%
67.0%
giu 2025
67.1%
67.1%
67.0%
mag 2025
67.0%
67.0%
67.1%
apr 2025
67.1%
66.7%
66.8%
mar 2025
66.8%
67.0%
66.7%
feb 2025
66.8%
67.3%
67.2%
gen 2025
67.3%
67.1%
67.2%
dic 2024
67.1%
67.0%
67.0%
nov 2024
67.0%
67.2%
67.1%
ott 2024
67.1%
67.3%
67.2%
set 2024
67.2%
67.2%
67.1%
ago 2024
67.1%
67.2%
67.1%
lug 2024
67.1%
66.9%
66.9%
giu 2024
66.9%
66.7%
66.8%
mag 2024
66.8%
66.8%
66.8%
apr 2024
66.7%
67.0%
66.6%
mar 2024
66.6%
67.0%
66.7%
feb 2024
66.7%
67.0%
66.6%
gen 2024
66.8%
66.9%
66.8%
dic 2023
66.8%
67.2%
67.3%
nov 2023
67.2%
66.9%
67.0%
ott 2023
67.0%
66.9%
66.8%
set 2023
66.7%
66.9%
67.0%
ago 2023
67.0%
66.8%
66.9%
lug 2023
66.7%
66.9%
66.8%
giu 2023
66.8%
66.8%
66.9%
mag 2023
66.9%
66.7%
66.7%
apr 2023
66.7%
66.7%
66.8%
mar 2023
66.7%
66.6%
66.7%
feb 2023
66.6%
66.6%
66.5%
gen 2023
66.5%
66.7%
66.6%
dic 2022
66.6%
66.7%
66.8%
nov 2022
66.8%
66.6%
66.6%
ott 2022
66.5%
66.6%
66.5%
set 2022
66.6%
66.5%
66.6%
ago 2022
66.6%
66.6%
66.4%
lug 2022
66.4%
66.8%
66.8%
giu 2022
66.8%
66.5%
66.7%
mag 2022
66.7%
66.4%
66.4%
apr 2022
66.3%
66.4%
66.4%
mar 2022
66.4%
66.3%
66.4%
feb 2022
66.4%
66.2%
66.2%
gen 2022
66.2%
66.1%
66.1%
dic 2021
66.1%
65.4%
66.1%
nov 2021
66.1%
64.6%
64.6%
ott 2021
64.7%
64.8%
64.5%
set 2021
64.5%
65.6%
65.2%
ago 2021
65.2%
66.1%
66.0%
lug 2021
66.0%
66.2%
66.2%
123
