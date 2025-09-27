Il prodotto interno lordo australiano o PIL su base annuale riflette le variazioni del valore di mercato di beni e servizi prodotti dall'economia nazionale, nel trimestre riportato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, al netto dei costi di produzione.

Tre approcci possono essere applicati al calcolo del PIL.

Con l'approccio del reddito, il PIL è calcolato come l'importo della retribuzione dei dipendenti, il risultato lordo di gestione, il reddito misto lordo al netto dei sussidi alla produzione e dei costi di importazione. Questo importo viene regolato utilizzando il deflatore dei prezzi.

Il metodo di spesa suggerisce di calcolare il PIL come totale di tutte le spese finali, delle variazioni delle scorte e delle esportazioni nette di beni e servizi (al netto delle importazioni).

Infine, l'approccio del PIL per produzione è il totale del valore aggiunto lordo per ciascun settore, calcolato utilizzando i prezzi di base e le imposte meno i sussidi sui prodotti. I prezzi base si riferiscono agli importi ricevuti dai produttori, incluso il costo di eventuali sussidi sui prodotti, al netto delle imposte.

Queste tre stime sono prodotte indipendentemente l'una dall'altra, utilizzando diverse fonti di dati. Quindi, anche se i risultati dovessero teoricamente coincidere, le stime effettive del PIL sono diverse. L'Australian Bureau of Statistics allinea questi calcoli annualmente, bilanciandoli nelle tavole di approvvigionamento e di utilizzo. Tale allineamento produce il PIL di riferimento, che viene utilizzato da analisti ed economisti.

Il PIL è solitamente utilizzato come indicatore dello stato dell'economia nazionale e del tenore di vita. La sua crescita è interpretata come il rafforzamento dell'economia e il declino mostra un indebolimento.

L'impatto del PIL sulle quotazioni in dollari australiani è associato all'inflazione. A sua volta, il rapporto tra PIL e inflazione è molto delicato. In generale, la crescita del PIL è principalmente legata a un aumento delle spese interne, il quale può aumentare l'inflazione. Questa crescita potrebbe stimolare l'economia e le quotazioni delle valute nazionali potrebbero crescere. Tuttavia, un’abbondante crescita del PIL può essere pericolosa, poiché il surriscaldamento inflazionistico porta all'indebolimento dell'economia. La maggior parte degli economisti oggi concorda sul fatto che l'economia può essere sicura e stabile con una crescita del PIL del 2,5% - 3,5% all'anno.

