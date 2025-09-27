Il saldo del conto corrente australiano riflette la bilancia commerciale netta (la differenza tra beni e servizi esportati e importati), il reddito primario e secondario ricevuto dai residenti in Australia da parte di non residenti.

Il reddito primario è costituito dai redditi dovuti ai residenti da parte dei non residenti: redditi da lavoro dipendente, redditi da investimenti, guadagni reinvestiti, redditi fruttiferi da locazione da immobili all'estero, dividendi su capitale proprio, sussidi sui prodotti. Il reddito secondario può riferirsi all'assistenza umanitaria, alle rimesse di persone temporaneamente residenti all'estero, alle borse di studio ricevute da studenti non residenti per la ricerca accademica, ecc.

L'indicatore è destagionalizzato.

L'impatto dell'indicatore sulle quotazioni in dollari australiani può variare a seconda delle attuali condizioni economiche. Molto spesso, la sua crescita è vista come positiva per la valuta, perché i residenti stranieri hanno bisogno di acquistare dollari australiani per pagare beni o servizi.

