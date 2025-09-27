Calendario Economico
Media ponderata dell’indice dei prezzi al consumo della Reserve Bank of Australia (RBA) su base annuale (Reserve Bank of Australia (RBA) Weighted Median Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Medio
|2.7%
|2.7%
|
2.9%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.5%
|
2.7%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La media ponderata dell’indice dei prezzi al consumo (IPC) su base annuale della Reserve Bank of Australia (RBA) riflette la variazione dei prezzi di beni e servizi nel trimestre riportato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. È determinato dalla mediana dei prezzi (il cinquantesimo percentile nella distribuzione delle variazioni di prezzo).
L'indice mediano ponderato è uno degli approcci per stimare l'inflazione core. La logica di questo approccio è che a volte ci sono cambiamenti molto grandi o molto piccoli nei prezzi di particolari beni. Ciò può avere un effetto significativo su una media convenzionale di tutte le variazioni di prezzo. Tali cambiamenti, tuttavia, non sono rappresentativi delle variazioni di prezzo di altri beni e servizi. Inoltre, le voci di spesa con pesi molto grandi nel paniere IPC possono aggiungere volatilità ai valori medi. Per tutti i motivi di cui sopra, tali "voci" sono escluse dal campione calcolato.
Questa metodologia di calcolo dell’IPC è stata proposta dalla Reserve Bank of Australia. Il consiglio direttivo della RBA ha bisogno della valutazione più obiettiva dell'inflazione al consumo. A sua volta, è l'inflazione al consumo che è considerata uno dei principali fattori nella variazione dei tassi di interesse della RBA.
La crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Media ponderata dell’indice dei prezzi al consumo della Reserve Bank of Australia (RBA) su base annuale (Reserve Bank of Australia (RBA) Weighted Median Consumer Price Index (CPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress