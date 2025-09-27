L’utile di esercizio lordo della società australiano su base trimestrale misura una variazione dei profitti totali delle società private nel trimestre riportato rispetto al precedente. Il calcolo include il profitto dalle vendite di beni, servizi, attività della società e dai dividendi ricevuti.

Il margine operativo lordo rappresenta la differenza tra l'importo ricevuto dalla vendita del prodotto e il suo costo di produzione. Il costo di produzione comprende pagamenti di interessi, ammortamento dei beni, perdite in valuta estera, profitti netti non realizzati, costo dei materiali di consumo e delle nuove attrezzature, ecc.

L'indicatore è calcolato sulla base dei dati raccolti dall'Australian Bureau of Statistics da un sondaggio condotto su 19.000 aziende private. La copertura dell'indagine include aziende che rappresentano tutti i settori in conformità con la classificazione industriale standard adottata in Australia e Nuova Zelanda. La versione completa del report fornisce dati stratificati per settore, numero di dipendenti e territorio. L'indicatore è destagionalizzato.

Le aziende con meno di 10 dipendenti sono escluse dal sondaggio. I dati su tali società sono calcolati statisticamente sulla base dei dati sul volume delle vendite. Sono escluse le microimprese che non stanno assumendo.

I profitti operativi lordi delle società private riflettono l'intensità dei processi aziendali nel paese. La crescita del valore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

Ultimi valori: