Calendario Economico
Utile di esercizio lordo della società australiano su base trimestrale (Australia Company Gross Operating Profits q/q)
|Medio
|-2.4%
|-0.3%
|
-1.0%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L’utile di esercizio lordo della società australiano su base trimestrale misura una variazione dei profitti totali delle società private nel trimestre riportato rispetto al precedente. Il calcolo include il profitto dalle vendite di beni, servizi, attività della società e dai dividendi ricevuti.
Il margine operativo lordo rappresenta la differenza tra l'importo ricevuto dalla vendita del prodotto e il suo costo di produzione. Il costo di produzione comprende pagamenti di interessi, ammortamento dei beni, perdite in valuta estera, profitti netti non realizzati, costo dei materiali di consumo e delle nuove attrezzature, ecc.
L'indicatore è calcolato sulla base dei dati raccolti dall'Australian Bureau of Statistics da un sondaggio condotto su 19.000 aziende private. La copertura dell'indagine include aziende che rappresentano tutti i settori in conformità con la classificazione industriale standard adottata in Australia e Nuova Zelanda. La versione completa del report fornisce dati stratificati per settore, numero di dipendenti e territorio. L'indicatore è destagionalizzato.
Le aziende con meno di 10 dipendenti sono escluse dal sondaggio. I dati su tali società sono calcolati statisticamente sulla base dei dati sul volume delle vendite. Sono escluse le microimprese che non stanno assumendo.
I profitti operativi lordi delle società private riflettono l'intensità dei processi aziendali nel paese. La crescita del valore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Utile di esercizio lordo della società australiano su base trimestrale (Australia Company Gross Operating Profits q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress