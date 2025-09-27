L’indice dei prezzi al consumo (IPC) australiano misura una variazione dei prezzi di beni e servizi dal punto di vista del consumatore in relazione al periodo di base (attualmente fissato al 2011/12). Il benchmark dell'indice nell'anno base è impostato su 100. Pertanto, se il valore dell'indice è di 110 punti, ciò significa che i prezzi sono aumentati del 10% rispetto al periodo di base.

L’IPC si basa sulla valutazione dei prezzi di beni e servizi, inclusi in un paniere fisso basato sulla spesa media delle famiglie metropolitane. Il paniere è costituito da gruppi di beni e servizi, i quali rappresentano una quota maggiore delle spese delle famiglie. Il contenuto del paniere è determinato sulla base di un'indagine campionale di 8.000 famiglie di 8 città più grandi. Le posizioni del paniere sono classificate in base al significato del peso. Il paniere è attualmente composto da 11 gruppi, come alimenti e bevande analcoliche, salute, abbigliamento e calzature e altri, che si sono suddivisi in 33 sottogruppi (ad esempio: frutta e verdura, calzature, servizi medici e dentistici) e 87 classi di spesa (frutta, birra, servizi odontoiatrici, ecc.).

I dati sui prezzi al dettaglio sono raccolti da vari punti vendita (supermercati, hotel, negozi, concessionarie di auto, società del settore dei servizi) e negozi online. I prezzi per il calcolo dell’IPC includono tutte le tasse.

L'indice è utilizzato dal governo e dagli economisti nella stima dell'inflazione dell'economia australiana. L'inflazione al consumo è un fattore importante che influenza lo sviluppo del sistema economico e finanziario del paese. Inoltre, la Reserve Bank of Australia analizza il comportamento dell'indice dei prezzi al consumo quando adotta la decisione sui tassi di interesse. Pertanto, la crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

