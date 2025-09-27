La media ponderata dell’indice dei prezzi al consumo (IPC) su base trimestrale della Reserve Bank of Australia (RBA) riflette la variazione dei prezzi di beni e servizi nel trimestre riportato rispetto al precedente. È determinato dalla mediana dei prezzi (il cinquantesimo percentile nella distribuzione delle variazioni di prezzo).

L'indice mediano ponderato è uno degli approcci per stimare l'inflazione core. La logica di questo approccio è che a volte ci sono cambiamenti molto grandi o molto piccoli nei prezzi di particolari beni. Ciò può avere un effetto significativo su una media convenzionale di tutte le variazioni di prezzo. Tali cambiamenti, tuttavia, non sono rappresentativi delle variazioni di prezzo di altri beni e servizi. Inoltre, le voci di spesa con pesi molto grandi nel paniere IPC possono aggiungere volatilità ai valori medi. Per tutti i motivi di cui sopra, tali "voci" sono escluse dal campione calcolato.

Questa metodologia di calcolo dell’IPC è stata proposta dalla Reserve Bank of Australia. Il consiglio direttivo della RBA ha bisogno della valutazione più obiettiva dell'inflazione al consumo. A sua volta, è l'inflazione al consumo che è considerata uno dei principali fattori nella variazione dei tassi di interesse della RBA.

La crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

Ultimi valori: