L’indice dei prezzi al consumo (IPC) australiano su base annuale misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi dal punto di vista dei consumatori nel trimestre riportato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

L’IPC riflette le variazioni dei prezzi di un paniere fisso in base alla spesa media delle famiglie metropolitane. Il paniere è costituito da gruppi di beni e servizi, i quali rappresentano una quota maggiore delle spese delle famiglie. Il contenuto del paniere è determinato sulla base di un'indagine campionale di 8.000 famiglie di 8 città più grandi. Le posizioni del paniere sono classificate in base al significato del peso. Il paniere è attualmente composto da 11 gruppi, come alimenti e bevande analcoliche, salute, abbigliamento e calzature e altri, che si sono suddivisi in 33 sottogruppi (ad esempio: frutta e verdura, calzature, servizi medici e dentistici) e 87 classi di spesa (frutta, birra, servizi odontoiatrici, ecc.).

I dati sui prezzi al dettaglio sono raccolti da vari punti vendita (supermercati, hotel, negozi, concessionarie di auto, società del settore dei servizi) e negozi online. I prezzi per il calcolo dell’IPC includono tutte le tasse. L’IPC viene calcolato trimestralmente utilizzando circa 900.000 set di dati sui prezzi.

L’IPC non è un indicatore assoluto, ma relativo. Riflette la variazione dei prezzi rispetto all'anno base (attualmente fissato agli anni 2011/12). Il benchmark dell'indice nell'anno base è impostato su 100. Pertanto, se il valore dell'indice è di 110 punti, ciò significa che i prezzi sono aumentati del 10% rispetto al periodo di base.

L'indice è utilizzato dal governo e dagli economisti nella stima dell'inflazione dell'economia australiana. L'inflazione al consumo è un fattore importante che influenza lo sviluppo del sistema economico e finanziario del paese. Inoltre, la Reserve Bank of Australia analizza il comportamento dell'indice dei prezzi al consumo quando adotta la decisione sui tassi di interesse. Pertanto, la crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari australiani.

