Esportazioni australiane su base mensile (Australia Exports m/m)

Paese:
Australia
AUD, Dollaro australiano
Sorgente:
Bureau of Statistics australiano (Australian Bureau of Statistics)
Settore
Trade
Basso 3.3%
6.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
3.3%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le esportazioni australiane su base mensile riflettono una variazione del valore in dollari di beni e servizi venduti da residenti australiani all'estero nel mese riportato. Il calcolo include le vendite dirette di beni e servizi, nonché le transazioni di baratto.

Le statistiche commerciali sono calcolate in base alle informazioni che gli esportatori forniscono alle agenzie governative. I dati vengono adeguati prima di essere aggiunti alla bilancia dei pagamenti. In pratica, il calcolo delle statistiche di esportazione si basa sulle merci che subiscono il regime doganale e per le quali viene preparata una dichiarazione doganale.

Sono esclusi dal calcolo i seguenti gruppi di merci:

  • Esportazioni temporanee di merci non destinate alla vendita (come l'esportazione di opere d'arte per esposizione, cavalli per corse, ecc.; articoli esportati per essere riparati)
  • Giornali e periodici inviati dall'Australia in abbonamento diretto
  • Veicoli destinati alle merci e ai passeggeri
  • Beni su supporti digitali (film, registrazioni audio, libri online, ecc.)
  • Rifiuti e rottami senza valore commerciale
  • Alcuni altri articoli

Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.

L'Australia esporta molte materie prime, tra cui ferro e prodotti agricoli. Questo indicatore è una componente importante del PIL nazionale. Pertanto, un cambiamento nelle esportazioni è uno dei fattori importanti nella valutazione della situazione economica.

Tuttavia, l'impatto delle esportazioni sulle quotazioni in dollari australiani è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, il paese potrebbe iniziare a esportare di più per creare posti di lavoro. In questo caso, i non residenti devono acquistare la valuta australiana per pagare al fornitore le consegne all'esportazione. Pertanto, la crescita delle esportazioni potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni in AUD.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Esportazioni australiane su base mensile (Australia Exports m/m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
3.3%
6.3%
giu 2025
6.0%
-3.0%
mag 2025
-2.7%
-1.7%
apr 2025
-2.4%
7.2%
mar 2025
7.6%
-4.2%
feb 2025
-3.6%
0.8%
gen 2025
1.3%
1.2%
dic 2024
1.1%
4.2%
nov 2024
4.8%
3.5%
ott 2024
3.6%
-4.7%
set 2024
-4.3%
-0.6%
ago 2024
-0.2%
0.3%
lug 2024
0.7%
1.4%
giu 2024
1.7%
1.3%
mag 2024
2.8%
-2.2%
apr 2024
-2.5%
-0.6%
mar 2024
0.1%
-3.2%
feb 2024
-2.2%
1.5%
gen 2024
1.6%
1.5%
dic 2023
1.8%
1.7%
nov 2023
1.7%
0.8%
ott 2023
0.4%
-1.8%
set 2023
-1.4%
4.0%
ago 2023
4.0%
-1.8%
lug 2023
-2.0%
-3.1%
giu 2023
-1.7%
3.2%
mag 2023
4.4%
-6.4%
apr 2023
-5.0%
4.1%
mar 2023
3.8%
-2.7%
feb 2023
-2.9%
1.4%
gen 2023
1.4%
-0.4%
dic 2022
-1.4%
-1.0%
nov 2022
-0.4%
-1.2%
ott 2022
-0.9%
6.9%
set 2022
7.0%
2.7%
ago 2022
2.6%
-10.4%
lug 2022
-9.9%
4.9%
giu 2022
5.1%
8.9%
mag 2022
9.5%
5.0%
apr 2022
1.0%
0.0%
mar 2022
-0.1%
0.0%
feb 2022
0.2%
6.1%
gen 2022
7.6%
1.1%
dic 2021
0.8%
3.7%
nov 2021
1.6%
-3.1%
ott 2021
-3.3%
-6.7%
set 2021
-6.4%
3.6%
ago 2021
4.1%
4.9%
lug 2021
4.8%
4.1%
giu 2021
3.6%
4.5%
1234
