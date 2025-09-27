Le esportazioni australiane su base mensile riflettono una variazione del valore in dollari di beni e servizi venduti da residenti australiani all'estero nel mese riportato. Il calcolo include le vendite dirette di beni e servizi, nonché le transazioni di baratto.

Le statistiche commerciali sono calcolate in base alle informazioni che gli esportatori forniscono alle agenzie governative. I dati vengono adeguati prima di essere aggiunti alla bilancia dei pagamenti. In pratica, il calcolo delle statistiche di esportazione si basa sulle merci che subiscono il regime doganale e per le quali viene preparata una dichiarazione doganale.

Sono esclusi dal calcolo i seguenti gruppi di merci:

Esportazioni temporanee di merci non destinate alla vendita (come l'esportazione di opere d'arte per esposizione, cavalli per corse, ecc.; articoli esportati per essere riparati)

Giornali e periodici inviati dall'Australia in abbonamento diretto

Veicoli destinati alle merci e ai passeggeri

Beni su supporti digitali (film, registrazioni audio, libri online, ecc.)

Rifiuti e rottami senza valore commerciale

Alcuni altri articoli

Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.

L'Australia esporta molte materie prime, tra cui ferro e prodotti agricoli. Questo indicatore è una componente importante del PIL nazionale. Pertanto, un cambiamento nelle esportazioni è uno dei fattori importanti nella valutazione della situazione economica.

Tuttavia, l'impatto delle esportazioni sulle quotazioni in dollari australiani è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, il paese potrebbe iniziare a esportare di più per creare posti di lavoro. In questo caso, i non residenti devono acquistare la valuta australiana per pagare al fornitore le consegne all'esportazione. Pertanto, la crescita delle esportazioni potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni in AUD.

Ultimi valori: