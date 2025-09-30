La decisione sui tassi di interesse della Reserve Bank of Australia (RBA) è uno degli eventi economici più importanti che influenzano le quotazioni del dollaro australiano. La decisione è adottata dal Consiglio della RBA.

Le riunioni del Consiglio, durante le quali viene determinata la politica monetaria del paese, si tengono 11 volte l'anno (mensilmente, tranne a gennaio). I membri del Consiglio studiano l'attuale disposizione economica (sia l'agenda interna sia lo stato dell'economia mondiale, nonché i principali eventi che influenzano le condizioni finanziarie ed economiche), discutono l'attuale politica monetaria e votano sulle misure di politica monetaria e sui tassi di interesse.

La decisione sui tassi di interesse del Consiglio è annunciata dopo la riunione.

La RBA potrebbe tagliare il tasso di interesse per aiutare l'inflazione a salire a un livello obiettivo. Al contrario, se l'inflazione supera il livello obiettivo, la RBA cercherebbe di rendere più costoso il dollaro australiano, per il quale (oltre a un complesso di altre misure) il tasso di interesse viene aumentato.

Pertanto, ogni decisione sui tassi di interesse della Reserve Bank of Australia influisce direttamente sulle quotazioni AUD (specialmente quando il tasso viene modificato). Una decisione di rialzo normalmente porta alla crescita delle quotazioni AUD.

