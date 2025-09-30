Calendario Economico
Decisione sui tassi di interesse della Reserve Bank of Australia (RBA) (Reserve Bank of Australia (RBA) Interest Rate Decision)
|Alto
|3.60%
|
3.60%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
3.60%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La decisione sui tassi di interesse della Reserve Bank of Australia (RBA) è uno degli eventi economici più importanti che influenzano le quotazioni del dollaro australiano. La decisione è adottata dal Consiglio della RBA.
Le riunioni del Consiglio, durante le quali viene determinata la politica monetaria del paese, si tengono 11 volte l'anno (mensilmente, tranne a gennaio). I membri del Consiglio studiano l'attuale disposizione economica (sia l'agenda interna sia lo stato dell'economia mondiale, nonché i principali eventi che influenzano le condizioni finanziarie ed economiche), discutono l'attuale politica monetaria e votano sulle misure di politica monetaria e sui tassi di interesse.
La decisione sui tassi di interesse del Consiglio è annunciata dopo la riunione.
La RBA potrebbe tagliare il tasso di interesse per aiutare l'inflazione a salire a un livello obiettivo. Al contrario, se l'inflazione supera il livello obiettivo, la RBA cercherebbe di rendere più costoso il dollaro australiano, per il quale (oltre a un complesso di altre misure) il tasso di interesse viene aumentato.
Pertanto, ogni decisione sui tassi di interesse della Reserve Bank of Australia influisce direttamente sulle quotazioni AUD (specialmente quando il tasso viene modificato). Una decisione di rialzo normalmente porta alla crescita delle quotazioni AUD.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Decisione sui tassi di interesse della Reserve Bank of Australia (RBA) (Reserve Bank of Australia (RBA) Interest Rate Decision)"indicatore macroeconomico.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress